Eski devlet başkanı yolsuzluk komisyonunda savunma yaptı: Dış güçlerin oyunu  

İki yabancı istihbarat servisinin partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) içine ajanlar yerleştirdiğini savunan Zuma, bunun Güney Afrika’yı kontrol etmek için bir dolap olduğunu, soruşturmanın da kendisini küçük düşürmek için tasarlandığını iddia etti.
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Oldukça rahat olduğu gözlenen Zuma, “Bana çamur atıldı, yozlaşmış insanların kralı olduğum iddia edildi. (Partiye) Gizlice sızan insanlar vardı, bunlar iş üstündeki ajanlardı. Örgütümdekilere sordum, ‘Ne yaptım ben’ diye. Onlar bana cevap veremedi. Bu komisyon Zuma’nın mezarı olmalı. O buraya gömülmeli” dedi.
GUPTA AİLESİ 'YAKTI'
Jacob Zuma son olarak zengin bir Hint aile olan Gupta ailesine kamu ihaleleri vermek ve Guptaların devletteki atamalarda söz sahibi olmasını sağlamakla suçlanıyordu.
Soruşturma da, Gupta ailesinden üç kardeşle Zuma yönetiminden yetkililer arasındaki bağlantını ortaya çıkmasının ardından başlatıldı.
Zuma ifadesinde söz konusu kişilerin arkadaşı olduğunu kabul etti ancak ilişkilerinde belli bir nüfuz unsuru olmadığını savundu.
DOSYASI KABARIK
Zuma başkanlığı boyunca çok sayıda yolsuzlukla suçlansa da bunları hep reddetti.
2016 yılında ülkenin en üst mahkemesi, kamu parasını kendi evine harcadığı tespit edildikten sonra bu parayı devlete geri ödemeyen Zuma'yı anayasayı ihlalden suçlu buldu.
2017’de de Yüksek Temyiz Mahkemesi Zuma'nın 18 ayrı yolsuzluk, sahtekârlık, şantaj ve kara para aklama suçundan yargılanmasına karar verdi.
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