Eski devlet başkanı yolsuzluk komisyonunda savunma yaptı: Dış güçlerin oyunu  

Beş günlük ifade maratonunun ilki için komisyonun karşısına çıkan Jacob Zuma, yolsuzluk ve iltimas şebekesine başkanlık ettiğine dair suçlamaları reddetti.

İki yabancı istihbarat servisinin partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) içine ajanlar yerleştirdiğini savunan Zuma, bunun Güney Afrika’yı kontrol etmek için bir dolap olduğunu, soruşturmanın da kendisini küçük düşürmek için tasarlandığını iddia etti.

KURBANI OYNADI: İNSANLAR BİR AİLEM OLDUĞUNU UNUTTU

Oldukça rahat olduğu gözlenen Zuma, “Bana çamur atıldı, yozlaşmış insanların kralı olduğum iddia edildi. (Partiye) Gizlice sızan insanlar vardı, bunlar iş üstündeki ajanlardı. Örgütümdekilere sordum, ‘Ne yaptım ben’ diye. Onlar bana cevap veremedi. Bu komisyon Zuma’nın mezarı olmalı. O buraya gömülmeli” dedi.

Kendisini kurban olarak gösteren Zuma, “Provoke edildikçe edildim, son raddeye kadar… Ailem acı çekti, insanlar, bir ailem olduğunu unuttu, onlar benim hakkımda yalanları duymak istemiyorlar” diye konuştu.

GUPTA AİLESİ 'YAKTI'

Jacob Zuma son olarak zengin bir Hint aile olan Gupta ailesine kamu ihaleleri vermek ve Guptaların devletteki atamalarda söz sahibi olmasını sağlamakla suçlanıyordu.

Soruşturma da, Gupta ailesinden üç kardeşle Zuma yönetiminden yetkililer arasındaki bağlantını ortaya çıkmasının ardından başlatıldı.

Zuma ifadesinde söz konusu kişilerin arkadaşı olduğunu kabul etti ancak ilişkilerinde belli bir nüfuz unsuru olmadığını savundu.

DOSYASI KABARIK

2009'dan beri Güney Afrika’yı yöneten ve yıllardır çeşitli gerekçelerle görevden alınmaya çalışılan Jacob Zuma, geçen sene partisi ANC’deki liderlik yarışını rakibi Cyril Ramaphosa'ya kaybetmesinin ardından görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Zuma başkanlığı boyunca çok sayıda yolsuzlukla suçlansa da bunları hep reddetti.

2016 yılında ülkenin en üst mahkemesi, kamu parasını kendi evine harcadığı tespit edildikten sonra bu parayı devlete geri ödemeyen Zuma'yı anayasayı ihlalden suçlu buldu.

2017’de de Yüksek Temyiz Mahkemesi Zuma'nın 18 ayrı yolsuzluk, sahtekârlık, şantaj ve kara para aklama suçundan yargılanmasına karar verdi.