Kongo'da Ebola'yı başka kente taşıyan papaz öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya taşıdığı Ebola virüsüyle bu kentte ilk Ebola vakasının görülmesine neden olan papazın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, salgının uzun süredir görüldüğü Butembo kentinden Goma’ya gitmesinin ardından kendisine yapılan testte Ebola virüsü pozitif çıkan papaz, Butembo’daki tedavi merkezine nakledilirken yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 2 milyon nüfusuyla bölgenin en kalabalık kenti Goma’daki ilk Ebola hastasının ölümü paniğe yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü, Goma’da ilk Ebola vakası görülmesinin ardından dün acil durum komitesini toplayarak, 'Ebola’nın küresel bir sağlık tehdidi' olup olmadığı konusunun yeniden ele alınacağını bildirmişti.

Sağlık Bakanı Oly Ilunga, papazla aynı otobüste 18 yolcunun bulunduğunun tespit edildiğini ve bu kişilere en kısa sürede aşı yapılacağını açıklamıştı.