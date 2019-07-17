Kongo'da Ebola'yı başka kente taşıyan papaz öldü

Yerel basındaki haberlere göre, salgının uzun süredir görüldüğü Butembo kentinden Goma’ya gitmesinin ardından kendisine yapılan testte Ebola virüsü pozitif çıkan papaz, Butembo’daki tedavi merkezine nakledilirken yaşamını yitirdi.
© AP Photo / Al-hadji Kudra Maliro
Yaklaşık 2 milyon nüfusuyla bölgenin en kalabalık kenti Goma’daki ilk Ebola hastasının ölümü paniğe yol açtı.
Dünya Sağlık Örgütü, Goma’da ilk Ebola vakası görülmesinin ardından dün acil durum komitesini toplayarak, 'Ebola’nın küresel bir sağlık tehdidi' olup olmadığı konusunun yeniden ele alınacağını bildirmişti.
Sağlık Bakanı Oly Ilunga, papazla aynı otobüste 18 yolcunun bulunduğunun tespit edildiğini ve bu kişilere en kısa sürede aşı yapılacağını açıklamıştı.
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