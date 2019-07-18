Arap Birliği'nden Sudan'daki anlaşma için 'olumlu adım' değerlendirmesi

Arap Birliği, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı arasında ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgenin imzalanmasını 'olumlu bir adım' olarak nitelendirdi.