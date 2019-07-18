Arap Birliği'nden Sudan'daki anlaşma için 'olumlu adım' değerlendirmesi

Açıklamada, "Bu olumlu adım, geçiş yönetiminin omurgasını oluşturmaya ve halkın hedeflediği diğer düzenlemeler konusunda ulusal uzlaşı sürecinin tamamlanmasına yardımcı olacak" ifadeleri kullanıldı.
Birliğin açıklamasında, mevcut aşamada karşılaşacağı zorlukları aşmaları konusunda Sudanlı taraflara destek olunacağı vurgulandı.
Sudan'da taraflar önceki gün akşam taraflar, sabaha kadar süren görüşmelerin ardından, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgeyi imzalamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)