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03:33 22 Temmuz 2019
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    Güney Afrika'da bir okul.

    Kamerun’da Anglofon krizi, 4 binden fazla öğretmeni görevinden etti

    © AFP 2019 / MUJAHID SAFODIEN
    Afrika
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    Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde 2016’dan bu yana süren krizde 4 binden fazla öğretmenin görevini bırakmak zorunda kaldığı bildirildi.

    Yerel basındaki haberlere göre, Ortaöğretim Bakanlığınca Kuzey-Batı bölgesindeki Bamenda’da yapılan toplantıda, krizin başından bu yana Anglofon bölgelerde 3 bin 74 okulun kapandı, ayrılıkçılar 205 okulu yaktı bazılarını da işgal etti.

    Kamerun polisi
    © AFP 2019 / STR
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    Kuzey-Batı Valisi Genel Sekreteri Lanyuy Harry Ngwanyi, 4 bin 344 öğretmenin görevini bıraktığını aktardı. 

    Öğretmenlerin güvenlik endişesiyle görevlerini bırakmaları nedeniyle iş eğitimci eksikliği olduğunu kaydeden Lanyuy, “Bazı öğretmenler kaçırıldı, bazıları öldürüldü.” diye konuştu.

    Ders yılı başlamadan 7 bin 86 okulu rehabilite etmek zorunda olduklarını ifade eden Lanyuy, çocuklara ve velilere devletin okullarda güvenliği sağlayacağı garantisini vermeleri gerektiğini vurguladı.

    ANGLOFON KRİZİ

    Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

    Kamerun polisi
    © AFP 2019 / STR
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    Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

    Kriz Grubu'nun son raporuna göre, Anglofon krizinde 1850 kişi yaşamını yitirdi. Krizin başından beri 530 bin kişi ülke içinde yerinden olurken, 35 bini komşu ülke Nijerya'ya kaçan on binlerce kişi mülteci konumuna düştü.

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    Etiketler:
    Öğretmen, Anglofon, Kamerun
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