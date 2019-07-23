Libya'daki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Mitiga Havalimanı Otoritesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, havalimanına kaynağı bilinmeyen roketlerin düşmesi sebebiyle uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, roketlerin kimler tarafından atıldığı ya da havalimanında maddi hasar oluşturup oluşturmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Havalimanı Otoritesi, geçen perşembe günü hava saldırısı nedeniyle askıya alınan uçuşların birkaç saat sonra yeniden başladığını açıklamıştı.

Libya Ulusal Ordusu komutanı General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) de karşı bir saldırı başlatmıştı.

Hafter güçlerine ait uçaklar daha önce pek çok kez, başkente yönelik saldırılar kapsamında havalimanını vurmuştu.