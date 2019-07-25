Hafter: Trablus'ta zafer yakın

General Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da duyurduğu operasyonun ardından, iderlik ettiği güçlerin zafer kazanmasının yakın olduğunu açıkladı.

Hafter, Bingazi'deki Er-Racme bölgesinde bulunan komuta merkezinde yaptığı açıklamada, "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün Libyalıların kurtulma zamanı geldi. Ordu da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak." dedi.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da operasyon başlattıklarını duyurmuş, bunun üzerine kağıt üzerinde BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) birlikleri de 'Burkan el-Gadab' operasyonunu başlatmıştı.