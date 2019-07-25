Trablus hükümetinden Hafter'in 'Zafer yakın' açıklamasına yanıt

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya Ulusal Ordusu (LUO) lideri Halife Hafter'in 'Trablus'ta zaferin yakın olduğu' yönündeki açıklamalarının, 'kendisine bağlı birliklerin moralini yükseltme amacı taşıdığını' açıkladı.

UMH'nin yürüttüğü askeri operasyonun sözcüsü Mustafa el-Meci, yaptığı açıklamada, Hafter'in başkent Trablus'a yönelik başlattığı operasyonda aldığı yenilgilere rağmen 'zaferin yakın' olduğu yönünde sözler sarf etmesini değerlendirdi.

AA'nın aktardığına göre Hafter'in, Trablus'u ele geçirmedeki başarısızlığını örtbas etmek ve kendisine bağlı güçlerin moralini yükseltmek maksadıyla bu açıklamaları yaptığını söyleyen Meci, UMH birliklerinin, Hafter'e bağlı birliklerden gelebilecek her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu kaydetti.

Hafter, Bingazi'deki Er-Racme bölgesinde bulunan komuta merkezinde yaptığı açıklamada, "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün Libyalıların kurtulma zamanı geldi. Ordu da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak" ifadelerini kullanmıştı.