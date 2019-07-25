Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 93 yaşındaki liderin, kaldırıldığı askeri hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Sibsi, dünyanın en yaşlı üçüncü devlet başkanı unvanını taşıyordu.

Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

ADAY OLMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Tunus lideri, geçen ay da 'ciddi sağlık sorunları yaşadığı' gerekçesiyle hastaneye kaldırılmış, 1 Temmuz'da taburcu olduktan sonra sadece iki kez görülmüştü.

22 Aralık 2014'te yapılan seçimlerle Tunus devlet başkanı seçildi.

Sibsi, 2011'de 'Yasemin Devrimi' olarak adlandırılan süreç sonrasında Nida Tunus Partisi'ni kurarak 21 aralık 2014'te yapılan ilk devlet başkanlığı seçimini kazandı ve göreve geldi. Beş yıllığına koltuğa oturan Sibsi, nisan ayında bir açıklama yaparak ikinci bir dönem için aday olmayacağını duyurdu.

1926 yılında Tunus'ta dünyaya gelen ve aslen avukat olan Sibsi, ülkesinin Fransız sömürgesi olduğu dönemde aktif siyasete katıldı ve bağımsızlık hareketi içerisinde yer aldı. 1956'da Tunus'un Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından Başbakan Habib Burgiba'nın danışmanı olarak siyasi hayatına başladı.

İçişleri ve Savunma Bakanlığı görevlerinin ardından hukuk okuduğu Fransa'nın başkenti Paris'e büyükelçi olarak atandı. İstifa edip ülkesine dönmesinin ardından Muhammed Mizali başbakanlığındaki hükümette Dışişleri Bakanı olarak yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı döneminde, İsrail hava kuvvetlerinin, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Tunus'ta bulunan kamplarına düzenlediği hava saldırıları tartışmaya yol açtı.

'ARAP BAHARI' VE CUMHURBAŞKANLIĞI

Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali'nin başa gelmesinin ardından yeni yönetime katılan Sibsi, Almanya Büyükelçiliği'nin yanı sıra 1990-1991 yıllarında Meclis Başkanlığı görevini yürüttü.

'Arap Baharı' olarak adlandırılan sürecin doğum yeri Tunus'ta 2011 yılında yaşanan 'devrimin' ardından Sibsi, 27 Şubat-24 Aralık 2011 tarihlerinde geçici başbakanlık görevini üstlendi. Görevi daha sonra seçimlerle iş başına gelen aktörlere devretti.

Sibsi, Nida Tunus Partisi'ni kurarak 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını koydu.

Tunus'un eski dönemindeki isimleri ve merkez cumhuriyetçi soldaki isimleri partisi çatısında bir araya getiren Sibsi, Nida Tunus Parti'siyle parlamento seçimlerini birinci tamamlayarak 217 sandalyeli mecliste 86 milletvekili kazanarak birinci oldu.

Sibsi de benzer şekilde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Tunus'un ‘devrim’ sonrasındaki halkoyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı unvanını elde etti.