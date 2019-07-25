BM: Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Libya açıklarında büyük bir geminin battığını duyurdu.

Libya açıklarında alabora olan gemideki 150 insan kurtarıldı ancak diğer 150 kişi ölmüş olabilir. Libya, son yıllarda göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en önemli güzergah konumunda.

🚨Happening now:



Tragic news of a deadly shipwreck off the coasts of Al Khoms.



Initial reports indicate that over 100 persons may have lost their lives while other 140 have been rescued & disembarked, receiving medical & humanitarian assistance by UNHCR partner IMC. — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) July 25, 2019

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