Cezayir geçici Cumhurbaşkanı'ndan diyalog heyetinin 6 talebine onay

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere belirlenen isimlerden biri olan Yunus, Bin Salih tarafından onaylanan 6 talebi şöyle sıraladı:
"Halk hareketi sırasında gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması, barışçıl yürüyüşlerin doğasına güvenlik güçlerince saygı duyulması, göstericilere yönelik her türlü şiddetin durdurulması, gösterilerdeki güvenlik önlemlerinin hafifletilmesi, gösteri günlerinde başkentin bütün girişlerinin açılması ve medyada tüm kesimlere karşı kısıtlamaların kaldırılması."
Öte yandan eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis, ülkenin içinde bulunduğu krizin çözümüne her zamankinden daha yakın olduklarını ifade etti.
Flis, Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmekle görevlendirilen 6 bağımsız ismin belirlenmesinin ardından sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkede krizin başladığı günden bu yana çözüme ve çözümü sağlayacak koşullara hiç olmadığı kadar yakınız. Diyalog son değil başlangıçtır" ifadelerini kullandı.
Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)