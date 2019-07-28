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04:44 28 Temmuz 2019
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    Sudan'ın başkenti Hartum'da savunma bakanlığı önünde binlerce protestocunun biraraya geldiği toplantının ardından Beşir rejiminin kalıntılarından oluşmakla suçladıkları Askeri Geçiş Konseyi ile temasları askıya aldıkları ve sivil bir geçiş konseyinin yönetime gelmesini istedikleri açıklandı.

    Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87 kişinin öldüğü açıklandı

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    Afrika
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    Sudan Başsavcılığı'ndan, 3 Haziran’da ordu karargahı önündeki göstericilerin dağıtılması sırasında çıkan olaylarda 87 kişinin hayatını kaybettiği, 'insanlığa karşı suç işledikleri' gerekçesiyle 9 üst düzey subayın suçlu bulunduğu açıklandı.

    FILE PHOTO: A Sudanese national flag is attached to a machine gun of Paramilitary Rapid Support Forces (RSF) soldiers as they wait for the arrival of Lieutenant General Mohamed Hamdan Dagalo, deputy head of the military council and head of RSF, before a meeting in Aprag village 60, kilometers away from Khartoum, Sudan, June 22, 2019. REUTERS/Umit Bektas/File Photo
    © REUTERS / Umit Bektas
    Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi
    Başsavcılık bünyesindeki Araştırma Komisyonu'nun Başkanı Fethurrahman Yusuf, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Güvenlik Komitesi'nin yasa dışı faaliyetlerin yapıldığı bölgenin temizlenmesi talimatını verdiğini ancak kesinlikle meydandakilerin dağıtılması yönünde kararının bulunmadığını söyledi.

    Yusuf, şunları kaydetti:

    "Başkent Hartum'da 3 Haziran’da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması operasyonunda 87 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) iki tümgeneralin de aralarında olduğu 9 üst düzey subay talimatlara aykırı davrandı. HDK'den bir tümgeneralin liderlik ettiği bir grup güvenlik gücünün, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmatla protestoculara müdahalesinde ölen ve yaralananlar oldu.

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    © AA / Mohamed Hossam
    Arap Birliği'nden Sudan'daki anlaşma için 'olumlu adım' değerlendirmesi
    Maskeli kişiler de meydandaki göstericilere ateş açtı."

    Yusuf, Nil Nehri’nde bulunan cesetlerin, bu olaylarla ilgisinin olmadığını savunarak, soruşturmada tecavüz vakasına ulaşılamadığını dile getirdi.

    'SONUÇLARI REDDEDİYORUZ'

    Sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden (ÖDBG) yapılan yazılı açıklamada, "Tamamen Başsavcılık tarafından oluşturulan Araştırma Komisyonu'nun sonuçlarını reddediyoruz. Raporda bazı gerçekler gizlenmiş" ifadelerine yer verildi.

    Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliği Sözcüsü İsmail et-Tac da gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun Askeri Konseyi aklayan kararına itiraz ettiklerini belirtti.

    Sudan'da taraflar geçiş dönemi için siyasi belgeyi imzaladı
    © AFP 2019 / Ebrahim HAMID
    Sudan'da taraflar geçiş dönemi için siyasi belgeyi imzaladı
    Tac, "Bu rapor, Sudan halkını, bölgesel ve uluslararası toplumu şoke etti. Ülkedeki yargı sisteminde tamamen reforma ihtiyaç duyduğumuzu kanıtladı" diye konuştu.

    RAPOR PROTESTO EDİLDİ

    Başkentin çeşitli mahallelerinde Araştırma Komisyonu'nun raporu protesto edildi.

    Eylemciler, bazı ana caddelerde taşlarla barikat kurup lastik yakarak yolları trafiğe kapattı. Öğle saatlerinde başlayan eylemler gece de sürdü.

    Muhalif Sudan Kongre Partisi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, güneydeki Kusti ve doğudaki Port Sudan kentlerinde de rapora karşı çıkan vatandaşlar protesto eylemi düzenledi.

    © REUTERS / STRINGER
    Sudan'da taraflar arasındaki toplantı yarına ertelendi
    Sudan lideri Ömer el Beşir’in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan’da devrilmesinin ardından yaşanan siyasi kriz ortamında başkent Hartum’da muhalif gösterilerin odak merkezindeki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığı, olaylarda 61 kişinin öldüğünü bildirmişti.

    © REUTERS / STRINGER
    Sudan'da muhalefet, 'askeri lider' önerisini reddetti
    Muhalifler, 3 Haziran olaylarında yüzlerce eylemcinin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü, bazılarının yakıldığını, cesetlerinin Nil Nehri'ne atıldığını, tecavüz vakalarının yaşandığını ileri sürmüştü. Muhalefetin bağımsız uluslararası araştırma komisyonu önerisine asker karşı çıkmıştı.

    Olayların ardından sosyal paylaşım siteleri ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle AGK kararıyla mobil internete erişim, bir aydan uzun süre engellenmişti.

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    Etiketler:
    İsmail et-Tac, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Nil nehri, Askeri Geçiş Konseyi, Fethurrahman Yusuf, Hartum, Sudan
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