Kayıt
06:12 31 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac: Savaş, Hafter güçleri bozguna uğratıldıktan sonra bitecek

    © AFP 2019 / Tiziana Fabi
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac, Sputnik’e özel röportajında, savaşın hangi koşullarda sona ereceği anlattı. Serrac ayrıca uzun zamandır beklenen seçimlerle ilgili planları, Trablus halkının yaşam koşullarını ve mevcut krizin çözümünde Rusya’nın oynayabileceği rolü değerlendirdi.

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri
    © Fotoğraf : YouTube
    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Fransa'ya ait füzeler hakkında açıklama istiyor
    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac, uzun zamandır beklenen seçimlerle ilgili planları, Trablus halkının yaşam koşullarını ve mevcut krizin çözümünde Rusya’nın oynayabileceği rolü değerlendirdi.

    Serrac'ın açıklamaları şöyle:

    Trablus yakınlarındaki çatışmalar 4 aydır devam ediyor. Etkili ülkelerden, bu krizin çözümünde arabulucu olmayı teklif edenler oldu mu? Savaşın sona ereceğine dair işaretler var mı?

    - Evet, savaş 4 aydır devam ediyor, 4 Nisan’da, darbe girişimi, iktidarı ele geçirme girişimi ile başlamıştı.

    - Saldırgan (Hafter güçleri), yıllar boyunca çok büyük miktarda silah edinerek savaşın kolay bir yürüyüş olacağı, militanların 24 saat içinde Trablus’a gireceği hayaline kapıldı.

    - Savaşı bitirmeye yönelik hiçbir arabuluculuk çabası yok. Bazı liderlerin açıklamaları var. Çatışmaları durdurup politik çözüm yoluna geri dönme çağrıları var.

    © AA /
    Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü
    - Biz kimseye saldırmadık ve çatışmaya son verme çağrısı saldırgana yöneltilmeli.

    - Biz, ülkemizi ve şehrimizi, Libyalıların sivil ve demokratik bir devlet kurma umudunu korumaya yönelik meşru ve egemen hakkımızı, asılsız saldırganlığı püskürtme hakkımızı kullanıyoruz. Bu saldırganlık sırasında, uluslararası hukuk tarafından savaş suçları olarak sınıflandırılan suçlar işleniyor. Hukuka göre savaşı bitiren biz olmamalıyız. Saldırgan, ilerlemeye başladığı mevzilere geri dönmeli.

    - Savaşın sona ereceğine dair işaretler, güçlerimiz ilerledikçe şekilleniyor. Savaş, saldırgan güçler bozguna uğradıktan sonra bitecek. Libyalılar, saldırganın zarar vermek istediği uzlaşı yoluna dönebilecek. Bu bağlamda, Libya’nın tüm bölgelerinden vatandaşlar, mevcut krizden çıkmak ve politik istikrarı elde etmek için bir girişimde bulundu, bu girişim 7 maddeden oluşuyor.

    - Öncelikle, Birleşmiş Milletler misyonu ile koordinasyon içinde ulusal forumun toplanması. Foruma katılmanın şartı, barışçıl ve demokratik çözüme, sivil devlete ve militarist devletin kabul edilemez olduğuna inançtır. Bu forum, bu yılın sonuna kadar parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasına katkıda bulunmalı.

    Özellikle Geryan şehri tekrar Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolüne döndükten sonra, Trablus çevresindeki çatışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

    BMGK-Suriye
    © REUTERS / Brendan McDermid
    BMGK'de 'Libya saldırısı kınaması' ABD engeline takıldı
    - Tüm yönlerde durum çok iyi. Güçlerimiz, komutanlık tarafından geliştirilen planlara göre kararlı bir şekilde ilerliyor.

    - Geryan’ın kurtarılmasının, güçlerimiz üzerinde olumlu bir moral etkisi oldu, aynı zamanda saldırganın saflarında karışıklığa ve kargaşaya neden oldu, özellikle şu nedenden ötürü ki Geryan, bu güçlerin emir ve tedarik merkeziydi.

    - Bu yenilgi, saldırgan güçlerin Trablus’a yönelik rastgele hava saldırılarını artırmasına yol açtı. Bu da siviller arasında kayıplara ve yıkımlara yol açtı. Ayrıca evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısında artışa da neden oldu.

    Hafter ordusu temsilcileri sizi, Türkiye’den destek almakla suçluyor. Bu gerçek mi?

    - Öncelikle, BM misyonu temsilcilerinin açıklamaları ve diğer sayısız haberlere göre, saldırgan güçler son 3 yıldır farklı, şimdi herkesin bildiği ülkelerden türlü silah aldı. Bu dev cephanelik, Trablus’a saldırıyı teşvik etti.

    - Bu, BM’nin uyguladığı ambargonun ihlalidir. Biz bu konuda, katıldığımız tüm uluslararası platformlarda defalarca uyarıda bulunduk, bu ihlale son verilmesini ya da bize silahlanma izni verilmesini talep ettik.

    - Halihazırda biz kendimizi koruyoruz, dost ülkelerle işbirliği yapıyoruz, halkımızı ve meşru ulusal mutabakat hükümetini korumak için gerekli gördüğümüz gibi hareket ediyoruz.

    Libya- ABD yapımı silahlar
    © AFP 2019 / -
    ABD Dışişleri'nden Libya açıklaması: ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu ciddiye alıyoruz
    Trablus sakinleri şimdi nasıl yaşıyor? Savaş şehirde insani krize neden oldu mu?

    - Başkent her zamanki hayatını yaşıyor. İçişleri Bakanlığı, vatandaşları, kamu ve özel mülkiyeti koruma planını başarıyla hayata geçiriyor. Ancak Trablus çevresindeki yerleşimlerden, çatışmaların yaşandığı yerlerden insanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Devlet kurumları, yerinden olmuş kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

    Medya, temmuz başlarında, Trablus’ta iki Rusya vatandaşının, gelecek seçimlere müdahale çabası suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu konuda Libyalı meslektaşlarından herhangi bilgi almadığını açıkladı. Rus vatandaşların neden gözaltına alındığını anlatabilir misiniz? Onları neler bekliyor?

    - Bu konuda bize bilgi verildi ve şimdi ilgili kurumlar soruşturma yürütüyor, soruşturmanın sona ermesini bekliyoruz.

    - Eğer suçlandığı şeylere karışmadıkları kanıtlanırsa serbest bırakılacaklar. Ama eğer suçsuz değillerse adil mahkeme önüne çıkarılacaklar. Her halükarda çağrımız, sanıklara iyi ve insani davranılması yönünde. Suçları kanıtlanana kadar masumlar.

    Libya Ulusal Ordusu
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    BM'den Libya'da 'ateşkes' ve 'uluslararası toplantı' çağrısı
    Libyalı yetkililerin önümüzdeki dönemde Moskova ziyareti planlanıyor mu ya da siz, Rus diplomatların ziyaretini bekliyor musunuz?

    - Libyalı yetkililerin Rusya ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Rusya ile aramızda dostluk ve işbirliği bağları var. Biz, ilişkileri geliştirmeye ve daha önce yapılan anlaşmaları uygulamaya ve mevcut ihtiyaçlara göre yenilemeye çalışıyoruz.

    - Rusya’nın, ülkemizdeki krizin çözümünde olumlu rol oynamasını umuyoruz. Rusya, büyük bir ülke. Büyük ülkeler ise gezegenin genelinde barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu. Bu sorumluluk, Rusya’yı her türlü saldırganlığa karşı koymaya ve adil bir barış sağlamak için müdahaleye hazır olmaya zorluyor.

    Etiketler:
    Rusya, Halife Hafter, Fayiz es-Serrac, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bağımsızlığını 1957'de Malaya Federasyonu adı altında ilan eden Malezya, anayasal monarşi sistemiyle yönetiliyor. Ülke yönetiminde sembolik rolü olan Malezya Kralı, yetkilerinin büyük çoğunluğunu seçilmiş hükümetin danışma ve rızası kapsamında kullanabiliyor. Genel seçimlerin ardından başbakan, bakanlar kurulu ve eyalet sultanlarından oluşan Yöneticiler Konferansı üyeleri, kralın atamasıyla göreve başlıyor. Yasama organına herhangi bir etkisi bulunmayan kral, sadece başbakanın talebi üzerine meclisi feshedebiliyor.
    Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi
    Karikatür
    Dünya’nın 2019 yılı için karşılayabileceği doğal kaynakların tümü tüketildi
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet