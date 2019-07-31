Afrika Birliği'nden Sudan'daki sivil ölümlerine tepki

Barışçıl şekilde toplanma hakkının ve özellikle çocuklar ve tüm vatandaşların güvenliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine vurgu yapan Muhammed, "Taraflar acil şekilde ülkeye sivil yönetimi getirecek geçiş dönemi görüşmelerini nihayete erdirmek zorunda" dedi.
5 KİŞİ ÖLDÜ, 62 KİŞİ YARALANDI
Sudan'da askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak nihai anlaşmaya dair yapılacak toplantı, koalisyon üyelerinin El Ubeyd kentinde pazartesi günkü protesto eylemlerinde hayatını kaybedenlerin taziyesine gitmesi nedeniyle ertelenmişti.
Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.
Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.
Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyi'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti.
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