AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Sudan'ın El Ubeyd kentinde düzenlenen protesto gösterilerinde 8 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, 'halk tarafından desteklenen geçici hükümetin kurulmasının daha da acil hale geldiğini' bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Afrika Birliği ve Etiyopya'nın Sudan'daki arabuluculuk çabalarını desteklemeye devam ediyoruz. Askeri Geçiş Konseyi (TMC) ile Özgürlük ve Değişim Güçleri'ne (FFC) farklılıklarını bir kenara koyup sivil liderliğe giden yolu bir an önce açmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülkede sivil yönetimin kurulmasının gecikmesi halinde mevcut kazanımların kaybedileceği ve şiddetin artacağı uyarısında bulunuldu.

Sudan'da, pazartesi günü El Ubeyd kentinde düzenlenen protesto gösterilerinde 5'i öğrenci 8 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, "Bu durum, Sudan halkı tarafından geniş biçimde desteklenen geçici hükümetin kurulmasını daha da acil hale getirmiştir" denildi.

Açıklamada, söz konusu can kayıplarına yol açanların adaletin önünde hesap vermesi gerektiği vurgulanarak, TMC'nin tüm Sudan halkının güvenliğinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, 'AB'nin sadece sivillerin hakim olduğu bir hükümet ile işbirliği geliştirebileceği' belirtildi.

Pazartesi günü, Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5'i lise öğrencisi 8 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.