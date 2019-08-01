Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi geri döndü

THY'ye ait tarifeli uçakla başkent Abuja'dan İstanbul Havalimanı'na sabah saatlerinde ulaşan işçilerden 35 yaşındaki Ergun Yurdakul ve 25 yaşındaki Seyit Emre Çelik, pasaport işlemlerini tamamladı.

Kişisel eşyaları çalındığı için yanında herhangi bir bagajı olmadan Türkiye'ye geldiği öğrenilen işçilerden Yurdakul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatana döndükleri için mutlu olduklarını, Nijerya'da çok sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Yurdakul, silahlı kişilerin kendilerini sürekli dağlarda dolaştırdıklarını ifade ederek, "Bu yüzden olup bitenlerden bilgimiz yoktu. Nijerya hükümetiyle Türkiye hep beraber, birlik içinde operasyon yaparak, bizleri sağ salim kurtardı. 'Yolun sonu buraya kadarmış.' dediğimiz anlar tabii ki yaşandı. İster istemez o psikolojiyi yaşadık. Sonuçta insanız" dedi.

Her an tetikte yaşadıklarını dile getiren Yurdakul, silahlı kişilerin kendilerine kötü davranmadığını, şiddet ve tepki görmediklerini anlattı.

Yurdakul, Türk büyükelçiliği ve devletinin kendilerini asla yalnız bırakmadığını anlatarak şöyle devam etti: "Allah razı olsun hepsinden. Geniş bir operasyon ve çalışmayla bizi sağ salim Türkiye'mize kavuşturdular. Şimdi Adana'ya gideceğim nasipse. Şu anda iki kişi gelebildik. İki arkadaşımızın Interpol araştırmaları ve soruşturmaları devam ediyor. Mecburen onları orada bırakmak zorunda kaldık. En kısa sürede nasip ederse onlar da gelmeyi düşünüyorlar. Hayat devam ediyor. Nijerya'ya tekrar gideriz. Bizim için sıkıntı yok. Bizim niyetimiz de orada kalmaktı. Aileler sevinç ve heyecanlı olduğu için biraz da gönüller bir olsun diye geldik."

Başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinde silahlı kişilerce 19 Temmuz Cuma günü kaçırılan Yasin Çolak, Şener Paşa, Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Çelik polis ile askerlerin iş birliğinde düzenlenen operasyonla 26 Temmuz'da özgürlüklerine kavuşmuştu.