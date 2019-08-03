Libya'da 75 göçmen gözaltına alındı

UMH'ye bağlı sahil güvenlik güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Zuvara kenti yakınlarındaki Ferva adası açıklarında, bir şişme bot üzerinde Avrupa'ya gitmeye çalışan 3'ü kadın 75 göçmenin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yakalananların Sudan, Somali, Cezayir, Fas ve diğer Afrika ülkeleri vatandaşı olduğu aktarıldı.

UMH İçişleri Bakanlığı dün başkent Trablus, Misrata ve El-Hams kentlerindeki 3 göçmen barınma merkezini kapatma kararı almıştı.