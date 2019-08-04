Libya’da, Hafter güçlerine ait bir İHA düşürüldü

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da operasyon başlattıklarını duyurmuş, bunun üzerine kağıt üzerinde BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) birlikleri de ‘Burkan el-Gadab’ operasyonunu başlatmıştı.
مؤكد— عبدالمالك المدني (@madaNea14) August 3, 2019
الأن فقط تم السماح لنا بنشر الخبر من قبل غرفة عمليات سلاح الجو، رغم تأكدنا من الخبر الأمس.
دفاعاتنا الجوية نجحت فجر الأمس من إسقاط طائرة مسيرة إماراتية تابعة للمتمردين بالقرب من كامبو النهر جنوب مصراتة.
هذه الطائرة نفدت غارة على كامبو النهر وأثناء رجوعها تم إسقاطها pic.twitter.com/Vnk1sLckhw
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