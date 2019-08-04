Libya’da, Hafter güçlerine ait bir İHA düşürüldü

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Hafter güçlerine karşı yürüttüğü ‘Burkan el-Gadab’ operasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Güney cephesindeki güçlerimiz bu sabah, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Hafter’e sağladığı ve Wing Loong füzelerini taşıyan insansız hava araçlarından birini başarıyla vurdu. Araç, Misrata şehri yakınlarındaki hedeflere saldırmaya çalışıyordu” ifadelerine yer verildi.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da operasyon başlattıklarını duyurmuş, bunun üzerine kağıt üzerinde BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) birlikleri de ‘Burkan el-Gadab’ operasyonunu başlatmıştı.

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الأن فقط تم السماح لنا بنشر الخبر من قبل غرفة عمليات سلاح الجو، رغم تأكدنا من الخبر الأمس.

دفاعاتنا الجوية نجحت فجر الأمس من إسقاط طائرة مسيرة إماراتية تابعة للمتمردين بالقرب من كامبو النهر جنوب مصراتة.

هذه الطائرة نفدت غارة على كامبو النهر وأثناء رجوعها تم إسقاطها pic.twitter.com/Vnk1sLckhw — عبدالمالك المدني (@madaNea14) August 3, 2019

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