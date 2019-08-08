Kenya’da kadın milletvekili Zuleika Hassan, Ulusal Meclis’te gerçekleşen oturuma 5 aylık bebeği ile katıldı. Ancak kadın milletvekili güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Zuleika Hassan adlı milletvekili yaşananlara "Kızım bir atom bombası değil ve patlayamaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Ulusal Meclis'in oturum başkanı Christopher Omulele, Kenya’nın Kwale Eyaleti’nin milletvekili olan Zuleika Hassan’ın dışarı çıkmasını talep etti. Gerekçe olarak meclisin bebekler için uygun bir yer olmadığını söyledi.

Bir grup milletvekili Omulele’nin talebine karşı çıkarak, Hassan’ın salonu terk etmesine gerek olmadığını söyledi. Ancak Hassan, güvenlik görevlileri tarafından dışarı atıldı. Kadın milletvekilinin dışarı çıkarılmasını engelleyemeyen çok sayıda milletvekili de Hassan’a desteğini meclisi terk ederek gösterdi.

Oturuma bir süre ara verilirken, gerçekleşen olaydan sonra açıklamada bulunan Hassan, "Beklenmedik bir durumla karşılaştım. İşimi kaçırmamak için bebeğimle birlikte gelmeye karar verdim. Kızım bir atom bombası değil ve patlayamaz" dedi.

Kenya'da Ulusal Meclis'e bebeğiyle giden milletvekili, zorla salondan çıkarıldı https://t.co/jzGX1jpIE8 pic.twitter.com/sClvucSPoL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 7, 2019

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