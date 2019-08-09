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    Bingazi'deki yasadışı göçmen kampında bir gün: 'Futbol oynuyor, akşam televizyondan haberleri takip edip yatıyorlar'

    © AFP 2019 / Mohammed Abed
    Afrika
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    Sputnik muhabiri, Bingazi’de yer alan yasadışı göçmenlere yönelik tek kamp olan Ganfouda kampını ziyaret etti ve göçmenlerle konuştu. Göçmenler geçici hükümet tarafından desteklenen bu kampta kalmaktan mutlu olduklarını, dönmek istemediklerini söyledi.

    Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac
    © AFP 2019 / Tiziana Fabi
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    Sahra Çölü’nün güneyindeki Afrika ülkelerinden göçmenler, Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken, Trablus ile Bingazi arasındaki savaş veya insan ticaretini kurbanı oluyorlar. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa’ya göre, 2 Ağustos’ta Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin gerçekleştirdiği iddia edilen (Trablus'a göre) füze saldırısı sonucu üç göçmen merkezi kapatılmıştı.

    Sputnik muhabiri, Bingazi’de yer alan tek yasadışı göçmen kampını ziyaret ederek göçmenlerle konuştu. Geçici hükümet tarafından finanse edilen kamp, uluslararası toplum tarafından da tanınmıyor.

    Bingazi’deki tek göçmen kabul merkezi Ganfouda, 500 kişi kapasiteli. Bingazi Yasadışı Göçmenler Dairesi Başkan Yardımcısı ve kampın yöneticisi İsmail Khaled Dressi, "Burada göçmenler karınlarını doyuruyor, arıtılmış su tüketiyor, bulaşık makinesi kullanabiliyor, etkinlikler düzenleniyor. Ancak hepsinden önemlisi, burada onların haklarına saygı duyuluyor" dedi ve ekledi:

    'NORMAL BİR HAYAT SÜRÜYORLAR'

    "Göçmenler burada normal bir hayat sürüyor. Böylece her şeyden önce insanlık vazifemizi yerine getiriyoruz. Günde üç öğün yemek veriliyor. Öğleden sonraları futbol oynuyorlar. Akşam yemeğinin ardından televizyon seyrederek, dünyada olup bitenleri takip ediyorlar. Ardından saat dokuzdan sonra uyuyorlar. Şimdiye dek kimseyi kamptan kovmadık, ancak kendi rızalarıyla kampı terk edenler oldu. Eğer bir mülteci kendi ülkesine geri dönmeyi reddederse, hapse girebileceği gibi konularda uyarıda bulunuyoruz. Ancak bunların tümü önleyici tedbirler, kimseyi kamplardan kovmuyoruz."

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri
    © Fotoğraf : YouTube
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    Kamp, Doğu Libya’daki, Batılı ülkeler tarafından tanınmayan geçici hükümet tarafından finanse ediliyor. Böylece farklı milletlerden yaklaşık 490 sığınmacıya günde üç öğün yemek veriliyor. Kampta 58’si çocuk, 47’si kadın olmak üzere 108 Sudan vatandaşı bulunuyor. Aynı zamanda Çad Cumhuriyeti’nden de sığınmacılar mevcut. Geçici hükümetin dışişleri ve uluslararası işbirliği bakanlığının yanı sıra Uluslararası Göç Merkezi, göçmenler için tuvalet ve temizlik ürünleri sağlıyor.

    'HİÇBİR İHTİYACIMIZ YOK'

    Sputnik’e verdiği röportajda kampa Darfur’dan gelen Kalthoum Ahmed Safi Abdallah Jamil, "Bu kampta hiçbir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Karnımızı doyuruyor, istediğimizi yiyip içiyoruz. Kıyafetlerimiz de var. Sudan’a geri dönmek istemiyoruz, ama Sudan zorla iade edilmemizi istiyor. Burada kalmak istiyoruz, Libya bizlere çok merhametli davranıyor. Bu cömert insanlarla yaşamak istiyoruz" dedi.

    © AA /
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    'BURADA KALMAK İSTİYORUM'

    Güney Sudan’dan kampa gelen William Nyone, "Trablus’a gitmeyeceğim, bu mümkün değil. Orada çok fazla sorun var. Eğer kimlik kartınız yoksa yalnızca baskı görüyorsunuz. Hükümet ne ev tutmanıza müsaade ediyor ne de çalışmanıza. Benimse tüm belgelerim Sudan’dayken yandı. Pasaportum bile yok. Gidecek başka bir yerim yok, bu yüzden de burada kalmak istiyorum" dedi.

    'TÜRKİYE AKTARMALI OLARAK EVLERİNE GİDEBİLİYORLAR'

    Kamp görevlilerinden birisi, "Kimi zaman uzaklardaki Somali gibi istikrarsız ülkelerle sorunlar çıkabiliyor. Bu tür durumlarda tahliye için Uluslararası Göç Örgütü ile beraber çalışıyoruz. Tabii ki bu süreç gönüllü olarak işliyor. Göçmenler, evlerine Benin Havalimanı’ndan direkt ya da Türkiye aktarmalı uçuşlarla gönderiliyorlar. Ancak Bingazi’den Trablus’a geçmelerine asla müsaade edilmiyor" açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    Halife Hafter, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, mülteci kampı, Bingazi, Libya
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