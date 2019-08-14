Libya'da ateşkese rağmen çatışma

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun çağrısıyla Kurban Bayramı vesile edilerek ateşkes ilan edilmiş, sivil halkın bayramı huzurla geçirmesi amaçlanmıştı.

Ancak başkent Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasında çatışma çıktı. Çatışmaların Trablus’un güneyindeki Ayn Zara, Hallet Avn bölgelerinde ve havalimanı yolunda çıktığı belirtiliyor.

UMH, pazar günü yaptıkları açıklamada Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiği duyurmuştu.