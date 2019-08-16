Hafter güçlerinden 'Libya'nın batısında Türk İHA'larının bulunduğu hangarı vurduk' iddiası

Libya'da BM'nin inisiyatifiyle kurulup Trablus dahil batı kısmını kontrol eden Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı taarruza geçmiş olan Mareşal Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO), Türkiye'nin UMH'ye verdiği insansız hava araçları ve askeri teçhizatın bulunduğu bir hangarı vurduğunu iddia etti.

LUO'nun Karama Operasyonları Odası'ndan şöyle bir açıklama yapıldı:

"16 Ağustos cuma günü Libya Hava Kuvvetleri Zuvare Uluslararası Havalanı'na ve Türk İHA'larının bulunduğu hangarlardan birine saldırdı. (Ülkenin batısında, Tunus sınırı yakınında yer alan) Ebu Kammaş'ın yaklaşık 1.5 km doğusunda Türk İHA'ları ve mühimmatının olduğu hangarlar bir vuruşla patlattı. Herhangi bir yabancı örgütle etkileşim içinde olan her yerin Libya Hava Kuvvetleri'nin meşru hedefi olduğunu tekrarlıyoruz."

Haziranda Trablus'a yönelik taaruzunda stratejik kayıp yaşayan Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO), Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) havalandırdığı Türkiye yapımı bir İHA'yı vurduğunu duyurmuştu.

Libya'ya gelecek Türk uçak ve gemilerini 'düşman hedefi' ilan eden LUO, Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine yönelik yaptırım uygulayacaklarını ve Libya'daki her türlü Türk askeri varlığına düşman muamelesi yapacaklarını açıklamıştı.

Ardından LUO, 6 Türkiye vatandaşını da birkaç gün alıkoymuştu.

NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Albay Muammer Kaddafi'yi devirip öldürdüğü 2011'den beri içsavaş batağına saplanan Libya, 2014'te seçilen, doğudaki Tobruk'u merkez alan ve LUO tarafından desteklenen meclis ile BM'nin inisiyatifiyle kurulup Trablus dahil batı kısmını kontrol eden UMH arasında bölünmüş durumda.