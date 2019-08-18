Libya'da gözaltına alınan göçmen sayısı 577'ye ulaştı

Libya açıklarında 57 göçmenin gözaltına alındığı ve bu ay içinde gözaltına alınan göçmen sayısının 577'ye yükseldiği bildirildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, başkent Trablus'un batısındaki Zaviye beldesi açıklarında bir kayıkla Avrupa ülkelerine göç etmeye çalışan 57 göçmenin yakalandığını söyledi.

Kasım, yakalananlardan aralarında 17 kadın ve 9 çocuk bulunduğu 53 düzensiz göçmenin Etiyopya, 4'ünün ise Mısır uyruklu olduğunu kaydetti.

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Kasım, Sahil Güvenlik Güçleri'nin bu ay yakaladığı düzensiz göçmen sayısının böylece 577'e ulaştığı bilgisini verdi.