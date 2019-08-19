Sudan, devrik lideri kafeste yargılıyor: Polise göre Beşir, Suudilerden 90 milyon dolar aldığını itiraf etti

Sudan'da 30 yıl önce darbeyle başkanlığa gelen ve halkın aylarca süren protestoları sonucunda nisanda askerler tarafından devrilen Ömer Beşir, büyük bir askeri konvoyla geldiği ilk duruşmada kafese konuldu. Devrik lideri soruşturan polis, Beşir'in Suudi Arabistan'dan 90 milyon dolar nakit para aldığını itiraf ettiği yönünde ifade verdi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da 'yasadışı mal edinmek, yasadışı döviz bulundurmak, resmi olmayan şekilde hediyeler kabul etmek ve yolsuzluktan' yargılanmaya başlayan eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, ilk duruşmada kafes içinde tutuldu.

Mahkemede ifade veren polis tuğgenerali Ahmed Ali Muhammed, devrik liderin gözaltındaki sorgusu sırasında, Suudi Arabistan'ın eski Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan (MbS) 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayid el Nahyan'dan 1 milyon dolar aldığını itiraf ettiğini öne sürdü.

Polis dedektifine göre Beşir, MbS'nin parayı devlet bütçesi dışında harcaması için gönderdiğini, kendisinin de parayı bağışlara aktardığını, eski Kral Abdullah'ın da iki ayrı ödemede bulunduğunu anlattı.

Mahkemeye geleneksel beyaz dişdaşe giyip sarık takarak katılan Beşir, tutulduğu kafeste Muhammed'in ifadesini dinledi, ancak yorumda bulunmadı.

Daha sonra gazetecilere konuşan avukatı, suçlamaları kabul etmediklerini, bir devlet başkanının konutunda yabancı para bulunmasının normal olduğunu söyledi.

Beşir ilk tutuklandığında, yargı kaynakları, konutunda 351 bin dolar, 6 milyondan fazla euro ve 5 milyon Sudan sterlini bulunduğundan söz etmişti. Ama daha sonra savcılar devrik liderin konutunda 100 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu açıklamıştı.

İlk duruşmada soru üzerine ismini ve yaşını teyit eden Beşir (75), nerede ikamet ettiği sorulduğunda gülerek "Öncesinde havaalanı bölgesinde, ordu karargahında ve şimdi Kobar Cezaevinde" yanıtını verdi.

Beşir iktidardayken binlerce muhalifi Kobar Cezaevine göndermişti.

Sonraki duruşmanın cumartesi görüleceği açıklandı.

İlk duruşma 31 Temmuz'da güvenlik gerekçesiyle, 17 Ağustos'ta ise Anayasal Bildiri Anlaşması nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Mayıs ayında başsavcı Beşir'in rejim karşıtı protestolar sırasındaki ölümlerden de sorumlu tutulduğunu açıklamıştı.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için cumartesi imzalar atılmıştı.

ÖDBG, geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek Devlet Başkanlığı Konseyi için biri kadın 5 sivil ismi belirledi: Akademisyenler Ayşe Musa, Sıddık Tavır, gazeteci Muhammed el-Fekki Süleyman ile hukukçular Taha Osman ve Hasan Şeyh İdris...

Askeri Geçiş Konseyi'nin de 5 asker üyeyi açıklamasının ardından 11 ismin atanması, Askeri Konseyin feshedilmesi ve Yargıtay Başkanı huzurunda yemin töreni yapılması bekleniyor. Askerler ile sivil muhalefet, konseyin 11. sivil üyesinin Kıpti Hristiyan azınlıktan seçilmesi konusunda uzlaştı.

Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.