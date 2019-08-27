Amazonlardan sonra Afrika'daki ormanlar da yangına teslim

NASA'nın verilerine göre, Angola'da 6 bin 902, Kongo Cumhuriyeti’nde ise 3 bin 395 yangın çıktı.
Güney Amerika’nın Amazon bölgesindeki orman yangınları küresel olarak büyük tepkiye neden olurken Afrika’da devam eden yangınların Amazonlardakinden daha yıkıcı olduğu kaydedildi. Risk altında bulunan bölgeler arasında Kongo Havzası ormanı dikkat çekiyor.
Bu bölge Amazonlardan sonra dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Bölge, tonlarca karbondioksiti emerken, bilim insanları tarafından iklim değişikliğine karşı mücadelede anahtar rol oynadığı bildiriliyor.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bu yılın şubat ayının sonunda yayınladığı çalışmada, Sahra Altı Afrika'sı dünyada yakılan ormanlık alanların yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor. Aynı çalışma, bu yangınların oluşturduğu dumanların yüzde 25 ila 35 arasında sera gazı sakınımına katkı yaptığı bilgisini verdi.
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