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00:08 28 Ağustos 2019
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    Libya açıklarında batan bottan kurtulan sığınmacı

    Sığınmacıları taşıyan tekne Libya açıklarında battı: En az 40 kişi yaşamını yitirdi

    © REUTERS / Yannis Behrakis
    Afrika
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    Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu teknedeki yolculardan en az 40'ının kayıp olduğu ve yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği bildirildi.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, çoğunluğu Sudan vatandaşı olan sığınmacıları taşıyan teknenin sabah saatlerinde Libya açıklarında batmasının ardından teknedeki en az 40 kişinin kayıp olduğu ve boğularak öldüklerinin ön görüldüğü, 65 kadar yolcunun ise Libya Sahil Güvenlik ekipleri ile balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

    Libya-Göçmenler
    © AP Photo / Libya Sahil Güvenliği
    Libya açıklarında batan teknedeki yaklaşık 100 göçmen kayıp

    Kurtarma çalışmaları gün boyu devam ederken, kayıp yolcuların boğularak hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor.

    Kurtarılan sığınmacıların Trablus'un 100 kilometre doğusundaki sahil kenti El Hums'a getirildiği, BMMYK ekiplerinin kurtarılanlara tıbbi ve insani yardım sağladığı kaydedildi.

    Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Deniz Kuvvetlerinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, El-Hums şehrinin 9 mil açıklarında 65 sığınmacının kurtarıldığı, 5 sığınmacının ise cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.

    Kaza, geçen hafta Libya açıklarında 150 sığınmacının hayatını kaybettiği tekne kazasının ardından meydana geldi. Kaza, bu yıl içinde "tek seferde en fazla kişinin hayatını kaybettiği olay" olarak kayıtlara geçmişti.

    Bu yıl Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan teknelerin karıştığı kazalarda yaklaşık 900 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

    Sığınmacı- Libya- Akdeniz
    © REUTERS / Yara Nardi
    Libya açıklarında 165 sığınmacı kurtarıldı

    SIĞINMACI KRİZİ

    Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı sığınmacıların en önemli güzergahları arasında yer alıyor. 

    Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.

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