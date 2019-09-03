Tunus'ta cumhurbaşkanlığı yarışı: Kampanyalar başladı

Tunus'ta, Genel Başkanlığını gözaltındaki Nebil el-Karvi'nin yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, Nahda Hareketi Partisi ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki, cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sürecini başlattı.

Tunus'un Kalbi Partisi, Kafsa kentinde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir toplantı düzenleyerek, seçim kampanyasının ilk adımını attı.

Parti listesinin başkanı Süfyan Tubal, burada kampanya sürecinin resmen başladığını açıkladığı bir konuşma yaptı.

Tubal, devrimden sonraki ilk siyasi tutuklu olduğunu söylediği Karvi'yi Nelson Mandela'ya benzetti.

Selva Simavi de eşi Nebil el-Karvi'nin hapse girmesiyle birlikte sağlık ve eğitim sektörleri ile hükümetin yanlış politikaları nedeniyle yoksullaştırılan halkın da hapse girmiş olduğunu söyledi.

Simavi, yoksulların uğradığı bu zulme son vermek için 15 Eylül'de sandık başına gitmek gerektiğini ifade etti.

'HERKESE EŞİT MUAMELE' VAADİ

Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro ise Safakes kentinde binlerce partilinin katıldığı toplantıda seçim kampanyasını başlattı.

Moro, yaptığı konuşmada, seçimleri kazanması durumunda herkese eşit muamelede bulunma vaadinde bulundu.

Ailesinin siyasi işlerin dışında kalacağını ve akrabalarından kimseye ayrıcalık sağlamayacağını söyleyen Abdulfettah Moro, vatanın kazanımlarını ve devrimi korumaları gerektiğini vurguladı.

Afrika pazarlarına açılmanın yollarını arayacaklarını belirten Moro, dış ilişkileri güçlendirme ve ulusal savunma kabiliyetini artırmanın gerekliliğine de işaret etti.

MERZUKI DE KAMPANYAYA BAŞLADI

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de seçim kampanyasını başlatmak üzere Safakes kentinde toplantı düzenledi.

Merzuki toplantıda, ulusal egemenliğin korunması, ulusal birlik ve demokratik sistemin garanti altına alınması, ulusal güvenlik, anayasal kurumlar ve doğal kaynakların korunması, vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi ve yolsuzluğun önlenmesi vaatlerinde bulundu.

Tunus'ta 26 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kampanya süreci 13 Eylül'e kadar sürecek.