Kayıt
07:17 03 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Tunus'ta cumhurbaşkanlığı yarışı: Kampanyalar başladı

    © AFP 2019 / Fethi Belaid
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Tunus'ta, Genel Başkanlığını gözaltındaki Nebil el-Karvi'nin yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, Nahda Hareketi Partisi ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki, cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sürecini başlattı.

    Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es Sibsi
    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yaşamını yitirdi
    Tunus'un Kalbi Partisi, Kafsa kentinde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir toplantı düzenleyerek, seçim kampanyasının ilk adımını attı.

    Parti listesinin başkanı Süfyan Tubal, burada kampanya sürecinin resmen başladığını açıkladığı bir konuşma yaptı.

    Tubal, devrimden sonraki ilk siyasi tutuklu olduğunu söylediği Karvi'yi Nelson Mandela'ya benzetti.

    Selva Simavi de eşi Nebil el-Karvi'nin hapse girmesiyle birlikte sağlık ve eğitim sektörleri ile hükümetin yanlış politikaları nedeniyle yoksullaştırılan halkın da hapse girmiş olduğunu söyledi.

    Simavi, yoksulların uğradığı bu zulme son vermek için 15 Eylül'de sandık başına gitmek gerektiğini ifade etti.

    'HERKESE EŞİT MUAMELE' VAADİ

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    Tunus, güvenlik gerekçesiyle kamu kurumlarında peçeyi yasakladı
    Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro ise Safakes kentinde binlerce partilinin katıldığı toplantıda seçim kampanyasını başlattı.

    Moro, yaptığı konuşmada, seçimleri kazanması durumunda herkese eşit muamelede bulunma vaadinde bulundu.

    Ailesinin siyasi işlerin dışında kalacağını ve akrabalarından kimseye ayrıcalık sağlamayacağını söyleyen Abdulfettah Moro, vatanın kazanımlarını ve devrimi korumaları gerektiğini vurguladı.  

    Afrika pazarlarına açılmanın yollarını arayacaklarını belirten Moro, dış ilişkileri güçlendirme ve ulusal savunma kabiliyetini artırmanın gerekliliğine de işaret etti. 

    MERZUKI DE KAMPANYAYA BAŞLADI

    Libya
    © REUTERS / Hani Amara
    Tunus ve Fransa'dan 'Libya'daki çatışmaları durdurma' çağrısı
    Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de seçim kampanyasını başlatmak üzere Safakes kentinde toplantı düzenledi.

    Merzuki toplantıda, ulusal egemenliğin korunması, ulusal birlik ve demokratik sistemin garanti altına alınması, ulusal güvenlik, anayasal kurumlar ve doğal kaynakların korunması, vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi ve yolsuzluğun önlenmesi vaatlerinde bulundu.

    Tunus'ta 26 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kampanya süreci 13 Eylül'e kadar sürecek.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı, yarış, Seçimler, Tunus
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Krasnodar Askeri Havacılık Okulu'nun öğrencilerinden biri, yemin metnini okurken
    Geleceğin kadın savaş pilotları Krasnodar Askeri Havacılık Okulu’nda yemin etti
    Karikatür
    İngiliz hükümeti Basra Körfezi'ne insansız hava aracı göndermeyi değerlendiriyor
    İnfografik
    Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet