Tunus'ta cumhurbaşkanlığı yarışı: Kampanyalar başladı

Parti listesinin başkanı Süfyan Tubal, burada kampanya sürecinin resmen başladığını açıkladığı bir konuşma yaptı.
Tubal, devrimden sonraki ilk siyasi tutuklu olduğunu söylediği Karvi'yi Nelson Mandela'ya benzetti.
Selva Simavi de eşi Nebil el-Karvi'nin hapse girmesiyle birlikte sağlık ve eğitim sektörleri ile hükümetin yanlış politikaları nedeniyle yoksullaştırılan halkın da hapse girmiş olduğunu söyledi.
Simavi, yoksulların uğradığı bu zulme son vermek için 15 Eylül'de sandık başına gitmek gerektiğini ifade etti.
'HERKESE EŞİT MUAMELE' VAADİ
Moro, yaptığı konuşmada, seçimleri kazanması durumunda herkese eşit muamelede bulunma vaadinde bulundu.
Ailesinin siyasi işlerin dışında kalacağını ve akrabalarından kimseye ayrıcalık sağlamayacağını söyleyen Abdulfettah Moro, vatanın kazanımlarını ve devrimi korumaları gerektiğini vurguladı.
Afrika pazarlarına açılmanın yollarını arayacaklarını belirten Moro, dış ilişkileri güçlendirme ve ulusal savunma kabiliyetini artırmanın gerekliliğine de işaret etti.
MERZUKI DE KAMPANYAYA BAŞLADI
Merzuki toplantıda, ulusal egemenliğin korunması, ulusal birlik ve demokratik sistemin garanti altına alınması, ulusal güvenlik, anayasal kurumlar ve doğal kaynakların korunması, vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi ve yolsuzluğun önlenmesi vaatlerinde bulundu.
Tunus'ta 26 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kampanya süreci 13 Eylül'e kadar sürecek.
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