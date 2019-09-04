İngiliz turist Fas'ta kafeste satılan tavukları görünce kendini kaybetti: Bu kadar eğitimsiz misiniz?

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, turist olduğu sanılan bir kişinin Fas’ta canlı tavuk satan bir kişiyle tartıştığı görülüyor.
A video of a British tourist harassing a chicken seller for keeping chickens in a cage, has sparked outrage in Morocco. pic.twitter.com/D6EgJEmPdC— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 31, 2019
Tavukları serbest bırakmak için kafesin üstüne çıkıp açmaya çalışan kadın, satıcının da elini ısırıyor.
Polis tarafından uzaklaştırılan kadın ardından hastaneye götürülüyor.
Ülkede tepkilere yol açan kadın, 'beyazların üstünlüğünü savunmakla' ve Batı'nın bakışı açısını diğer kültürlere empoze etmeye çalışmakla eleştiriliyor.
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