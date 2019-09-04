İngiliz turist Fas'ta kafeste satılan tavukları görünce kendini kaybetti: Bu kadar eğitimsiz misiniz?

Fas’a tatil için giden İngiliz kadın, kafeste satılan tavukları görünce satıcıya küfür etmeye başladı. Kafesin üstüne çıkıp tavukları kurtarmaya çalışan kadın satıcıları eğitimsiz olmakla suçladı, küfretti. Kadının bu davranışı, ülkede sert tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, turist olduğu sanılan bir kişinin Fas’ta canlı tavuk satan bir kişiyle tartıştığı görülüyor.

A video of a British tourist harassing a chicken seller for keeping chickens in a cage, has sparked outrage in Morocco. pic.twitter.com/D6EgJEmPdC — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 31, 2019

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İsmi bilinmeyen ancak İngiliz olduğu belirtilen kadın, tavukları kafeste tutup satmaya çalışan kişiye küfür ettikten sonra "Bu kadar eğitimsiz misiniz? Okumayı bile bilmiyorsunuz, değil mi? Okumayı bilmiyorsunuz" diyor.

Tavukları serbest bırakmak için kafesin üstüne çıkıp açmaya çalışan kadın, satıcının da elini ısırıyor.

Polis tarafından uzaklaştırılan kadın ardından hastaneye götürülüyor.

Ülkede tepkilere yol açan kadın, 'beyazların üstünlüğünü savunmakla' ve Batı'nın bakışı açısını diğer kültürlere empoze etmeye çalışmakla eleştiriliyor.