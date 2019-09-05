Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip

Yoksul ve zengin arasındaki uçurumun giderek arttığı Afrika'da sadece 3 milyarderin servetinin yaklaşık 650 milyon kişinin toplam servetinden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı'nın merkezi İngiltere'de bulunan Oxfam tarafından hazırlanan 'İki Kıtanın Hikayesi' başlıklı rapordan aktardığı haberde kıtadaki gelir adaletsizliğine vurgu yapıldı.

Sadece 3 zenginin servetinin 1.3 milyar nüfuslu kıtanın yarısından daha fazla olduğu belirtildi.

Güney Afrika'da Afrika'nın konu edinildiği Dünya Ekonomik Forumu sırasında yayımlanan raporda, Forbes sıralamasında yer alan iş adamları Aliko Dangote, Nicky Oppenheimer ve Johann Rupert'in servetinin yaklaşık 28.8 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Afrikalı zenginlerin yüzde 75'nin paralarını offshore hesaplarında tuttuğu ve bu nedenle her yıl 14 milyar dolarlık vergi kaybının olduğu kaydedilen raporda, tüm Afrika ülkelerinin, eşitsizlik, sömürge geçmişi ve sıklıkla Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından uygulanan başarısız ekonomik politikalar gibi benzer bir mirasla baş etmeye çalıştığı ifade edildi.

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Just the top 3 billionaires in Africa have more wealth than the poorest 50% of the continent, close to 650 million people.



Fair?



Read our latest report on inequality in Africa: https://t.co/vYBSLyugjy#WEFAfrica #af19 #FightInequality pic.twitter.com/gBYkJsYepz — Oxfam International (@Oxfam) September 3, 2019

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Görüşlerine yer verilen Oxfam Direktörü Winnie Byanyima, "Afrika yükselmeye hazır ama sadece liderleri birkaç tane süper zengini değil, birçoğu için çalışan daha insani bir ekonomiyi destekleme cesaretine sahip oldukları zaman" ifadesini kullandı.

Rapora göre, Afrika’da nüfusun en yoksul yüzde 50'sinin toplam serveti yaklaşık 23 milyar dolara denk geliyor.

Dünya Bankası'na göre ise 2030 itibarıyla dünyadaki yoksulların yüzde 87'sinin bu kıtada olacağı öngörülüyor.