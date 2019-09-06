Zimbabve'nin devrik lideri Mugabe hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Zimbabve, 95 yaşındaki devrik lider Robert Mugabe'nin bugün öldüğünü duyurdu.

BBC'ye bilgi veren ailesi, eski liderin hastalıkla mücadelesini Singapur'da kaybettiğini doğruladı.

Bağımsızlığın kazanıldığı 1980'de iktidara gelen Robert Mugabe, 2017 yılındaki askeri darbeyle devrilmiş ve ev hapsine alınmıştı.

Mugabe, 1960'dan itibaren Zimbabve'nin İngiltere'nin sömürge yönetimine karşı mücadelesine liderlik etmişti.

Beyaz azınlığın siyasi mücadelesi nedeniyle hapse attığı, dört yaşındaki oğlunun cenazesine gitmesine bile izin vermediği Mugabe, taraftarlarının gözünde, eğitim seferberliğiyle, ülkedeki okuma yazma oranını Afrika'nın en yüksek ülkeleri arasına çıkaran bir kahramandı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa da, Mugabe’nin ölümünü doğruladı.

Mnangagwa’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Zimbabve’nin kurucu babası ve eski devlet başkanı Mugabe’nin ölümünü üzüntüyle duyururuz” ifadesi kullanıldı. Mugabe’nin son dönemde sık sık Singapur’a giderek tedavi olduğuna dair haberler de yerel basında yer aldı.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019

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