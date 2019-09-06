Kadına karşı şiddet: Güney Afrika'da binlerce kadın parlamentoya yürüdü, olağanüstü hal ilan edilmesini istedi

Göstericiler, gerekli yasal düzenlemeleri yapmaması durumunda hükümete karşı Anayasa Mahkemesi'nde dava açacaklarını söyledi.
Kadına şiddet vakalarına bakacak özel mahkeme sözü
Kadınların ülke genelinde bugün de eylem yapacakları belirtiliyor.
GÜNDE ORTALAMA 137 CİNSEL SALDIRI
Güney Afrika'da günde resmi kayıtlara geçen 137 cinsel saldırı olayı yaşanıyor.
Bu hafta, kadınlardan sorumlu bakan Maite Nkoana-Mashabane, geçen ay içinde 30'dan fazla kadının eşleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Denusha Witbooi adlı bir kadın kimliği belirsiz kişilerin saldırısında arabasının içinde öldürülürken, bir kum ocağında Meghan Cremer adlı kadının cesedi elleri bağlanmış halde bulunmuştu.
Nathlia Pienaar adlı altı yaşındaki bir kız çocuğu evlerinin önünde ip atlarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş; Lynetter Volschenk adlı kadının parçalanmış cesedi komşusu tarafından bulunmuş; boks şampiyonu Leighandre Jegels, polis memuru olan erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.
Cape Town'da bir süredir kayıp olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Uyinene Mrwetyana'nın da paketini teslim almak için gittiği postanede tecavüze uğradıktan sonra dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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