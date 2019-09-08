Libya'daki UMH'den BAE'ye 'Hafter'e destek' tepkisi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Hafter güçlerine başkenti Abu Dabi'den açıklama yapma izni vermesine tepki gösterdi.

Başkanlık Konseyi, Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin dün gece Abu Dabi'de basın toplantısı düzenlemesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"İstilacı güçlerin sözcüsü bir basın toplantısı düzenledi. Sözcü, nefreti besleyen ve Libyalıların kanını dökmeye azmettiren kelimeler kullanarak iftiralar attı." denilen açıklamada, BAE'nin, başkenti Abu Dabi'de böyle bir toplantıya izin vermesinin, "Libyalıları öldürmek için saldıranlara destek" ve "işlediği ihlaller ile savaş suçlarını devam ettirmesi için verilen işaret" anlamı taşıdığı, bunun da ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlal edildiği kaydedildi.

Saldırganların hedefleri ve yalanlarının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Bu aşamadan sonra onlara destek veren ülkelerden, bu tutumlarından geri adım atması, Libya'da akan kanı durdurmak ve istikrarı sağlamak için çaba sarf etmesi gerekirdi." ifadesi kullanıldı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Giryan kentine düzenledikleri saldırıda BAE'ye ait İHA'ların kendilerine destek verdiğini itiraf etmişti.