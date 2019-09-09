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14:36 09 Eylül 2019
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    Sudan'da ikinci duruşma gerçekleşti: 'Devrik lider Beşir'in sarayında para dolu bir oda var'

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    Afrika
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    Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir'in yargılandığı davada tanık sıfatıyla ifade veren Tümgeneral Yassir Beşir, başkanlık sarayında nakit para dolu bir oda olduğunu ve bu odanın anahtarının sadece Beşir'de bulunduğunu söyledi. Yassir Beşir, 2015-2018 yılları arasında başkanlık ofisini yöneten isimdi.

    Ömer el Beşir ilk duruşmada
    © İHA / STRINGER
    Sudan, devrik lideri kafeste yargılıyor: Polise göre Beşir, Suudilerden 90 milyon dolar aldığını itiraf etti
    Sudan'da 30 yıl önce darbeyle başkanlığa gelen ve halkın aylarca süren protestoları sonucunda nisanda askerler tarafından devrilen Ömer el Beşir'in ülkesinde kafes içerisinde tutularak yargılandığı dava devam ediyor.

    Sudan'ın başkenti Hartum'da 'yasadışı mal edinmek, yasadışı döviz bulundurmak, resmi olmayan şekilde hediyeler kabul etmek ve yolsuzluktan' yargılanmaya başlayan Beşir'in yargılandığı davanın cumartesi günü görülen duruşmasında, 2015'ten 2018'e kadar başkanlık ofisini yöneten Tümgeneral Yassir Beşir tanık sıfatıyla ifade verdi.

    'ODANIN TEK ANAHTARINA SAHİP OLAN KİŞİYDİ'

    Sudan'da geçiş dönemini başlatacak Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı
    © AA /
    Sudan'da geçiş dönemini başlatacak Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı
    Yassir Beşir, Ömer el Beşir'in kendisine Sudan hükümetine bağlı paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri (RSF) ve Uluslararası Afrika Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok kuruma iletmedi için elden 10 milyon euro verdiğini söyledi.

    Başkanlık sarayında nakit para dolu bir oda da olduğunu belirten Yassir Beşir, "Ömer El Beşir paraların bulunduğu odanın tek anahtarına sahip olan kişiydi. Beni görevim El Beşir tarafından verilen talimatlara göre paraların teslimatını yapmaktı" ifadelerini kullandı.

    ​Yassir Beşir ayrıca, RSF'nin ikinci başkan Abdul Rahim Dagalo'ya 5 milyon euro teslim ettiğini söyledi. Abdul Rahim Dagolo'nun kardeşi Hamdan Dagalo paramiliter RSF'ye liderlik ediyor ve ülkedeki en etkili general olarak görülüyor.

    Ömer el Beşir'in daha önce Suudi Arabistan'ın eski Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan (MbS) 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayid el Nahyan'dan 1 milyon dolar aldığını itiraf ettiği öne sürülmüştü. 

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    Sudan'da asker ve muhalefet ortak yönetimde uzlaştı
    Beşir ise bu paraları kendi yararı için kullanmadığını farklı kurumlara bağış yaptığını söylemişti. 

    Geçen yıl aralık ayında Sudan'da yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle geniş çaplı gösteriler yapılmış, gösterilerin şiddetlenmesinin ardından nisan ayında ordu yönetime el koymuştu. Ordu tarafından gözaltına alınan Sudan lideri Ömer el Beşir'in 30 yıllık iktidarı bu darbeyle sona ermişti. 

    Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için cumartesi imzalar atılmıştı.

    ÖDBG, geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek Devlet Başkanlığı Konseyi için biri kadın 5 sivil ismi belirledi: Akademisyenler Ayşe Musa, Sıddık Tavır, gazeteci Muhammed el-Fekki Süleyman ile hukukçular Taha Osman ve Hasan Şeyh İdris...

    Etiketler:
    darbe, Dava, Duruşma, Ömer el Beşir, Sudan
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