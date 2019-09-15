Tunus’ta cumhurbaşkanı adayı Marzuk, Savunma Bakanı Zubeydi lehine seçimden çekildi

Tunus'taki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Merzuk’un seçimlerden çekilmesiyle adayların sayısı 25’e indi. Bugün yapılacak seçimlerde, aralarında ünlü kadın avukat ve insan hakları savunucu Abir Mussi’nin de bulunduğu 26 aday yarışacaktı.

Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Merzuk, en seçkin aday Savunma Bakanı Abdülkerim Zubeydi’ye gereken yardımı sağlamak ve kazanma imkanını vermek için yarıştan çekildi” dedi.

Seçimlerin ön sonuçları 17 Eylül’de açıklanacak. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamaması halinde 3 Kasım’da ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin favorileri olarak Başbakan Yusuf Şahid ve Savunma Bakanı Abdülkerim Zubeydi gösteriliyor.