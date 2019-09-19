Tunus'un eski devlet başkanı Zeynel Abidin bin Ali, hayatını kaybetti

Tunus'un devrik lideri 83 yaşındaki eski devlet başkanı Zeynel Abidin bin Ali’nin, Suudi Arabistan'da kaldırıldığı bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede yayın yapan Mosaique radyosu ve Achourouk gazetesinin haberine göre, Tunus’un eski devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında öldüğünü açıklandı.

Suudi Arabistan'da yaşayan ve uzun zamandır haber alınamayan bin Ali bir hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bin Ali'nin avukatı Münir bin Saliha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkilinin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bin Saliha, geçen hafta yaptığı açıklamada, Bin Ali'nin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kötü olduğunu aktarmıştı.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, mühendislik mezunu olan ancak işsizlik sebebiyle seyyar satıcılık yapan Muhammed Buazizi'nin kendisini yakması sonucu çıkan olayların, sonradan 'Arap Baharı' protestolarına dönüşmesiyle 1987'den beri yönettiği ülkeden 14 Ocak 2011'de Suudi Arabistan'a kaçmıştı.