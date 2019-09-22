Sudan'da öldürülen protestocularla ilgili komisyon kurulacak

Açıklamada, başkanlığını yüksek mahkeme yargıcı, raportörlüğünü Adalet Bakanlığından bir ismin yapacağı komisyonda, Savunma, İçişleri bakanlıklarından birer kişi ile bağımsız bir üye ve bağımsız iki avukatın görev yapacağı ifade edildi.
Sudan'da sivil yönetime geçiş talebiyle ordu karargahı çevresinde gösteri düzenleyen protestocuların 3 Haziran'da dağıtılması operasyonunda Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre 61, muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti. Muhalifler olaylardan dönemin askeri yönetimini sorumlu tutmuştu.
Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için 17 Ağustos Cumartesi günü imzalar atılmıştı.
Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle göreve geldiği 1989'dan bu yana atanan ilk sivil başbakan Abdullah Hamduk, 21 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.
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