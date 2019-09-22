Kamerun kıyılarında korsanlar tarafından rehin alınan Rus denizciler serbest

RİA Novosti haber ajansına açıklamalarda bulunan bir kaynak, ağustos ortasında Kamerun kıyılarında rehin alınan Rus denizcilerin serbest bırakıldığını ve şu anda Almanya’da olduklarını söyledi.

Rehin alınan Rus denizcilerden her birinin hayatta olduğunu, sağlık durumlarının da iyi olduğunu kaydeden kaynak, gelecek hafta Almanya’dan Rusya’ya gitmelerinin planlandığını belirtti.

Rus denizciler, korsanların 15 Ağustos’ta Kamerun’un liman kenti Douala kıyılarında Alman bir şirkete ait olan Marmalaita isimli yük gemisine saldırmaları neticesinde rehin alınmıştı.

Korsanların rehin aldıkları kişileri serbest bırakmak için fidye istemesi ardından müzakereler ağustos sonunda başlamıştı. Korsanlara ödenmiş olan fidye tutarı hakkında ise bir açıklama yapılmış değil.