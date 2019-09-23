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13:37 23 Eylül 2019
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    Libya'da petrol rafinerileri

    Türkiye ile 6 ülkeden Libya Ulusal Petrol Kurumu'na destek

    FLICKR
    Afrika
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    Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülke, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'e bağlı petrol kuruluşunun baskı altına almaya çalıştığı Libya Ulusal Petrol Kurumu’na destek açıklamasında bulundu.

    Hafter'e bağlı ‘petrol kuruluşu’nun Brega liman kentindeki Brega Petrol Pazarlama Şirketine yeni yönetim kurulu atama girişimi üzerine Türkiye, ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak açıklama yaptı.

    Cezayir bayrağı
    © AA / Arşiv
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    Hafter'in girişimine karşı yapılan açıklamada, "Libya'nın tarafsız, bağımsız ve meşru tek petrol şirketi Libya Ulusal Petrol Kurumu’na tam olarak desteğimizi vurguluyoruz. Şimdi Libya'nın ulusal ekonomik kuruluşlarını parçalama değil birleştirme zamanıdır" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, söz konusu ülkelerin Libya'nın siyasi ve ekonomik istikrarı, vatandaşlarının refahı için Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun tüm Libya adına oynadığı role destek oldukları aktarıldı.

     HAFTER'İN LİBYA'NIN PETROL GELİRLERİNE YÖNELİK GİRİŞİMİ

    Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'e bağlı petrol kuruluşu, perşembe günü Libya Ulusal Petrol Kurumu'na ait Brega Petrol Pazarlama Şirketi’ne yeni yönetim atadı.

    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
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    Ülkenin doğusuna yeterli yakıt aktarılmadığı bahanesiyle yapılan bu girişime, Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun tepkisi gecikmedi. Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanalla imzasıyla yayımlanan açıklamada, kurumun doğu ve merkez bölgelerine yaptığı petrol aktarımının "sivil amaçlar için yeterli" olduğu belirtildi.

    Açıklamada, petrol sektörünün ‘dar çıkarlar ve yabancı gündemlere hizmet amacıyla parçalanması’ reddedilirken, bu girişimin arkasındaki asıl amacın ‘Libya'dan yasa dışı petrol ihraç etmek için yeni bir gayrimeşru yapı inşa etmek olduğu’ vurgulandı.

    BMGK
    © REUTERS / Eduardo Munoz
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    Piyasa araştırma şirketi S&P Global Platts'ın Libyalı kaynaklara dayandırdığı raporunda da ülkenin doğusundaki Brega şirketinin Libya Ulusal Petrol Kurumu’ndan bağımsız, kendi başına petrol ihraç etmeye başlamasının tehlikeli bir emsal teşkil edeceği belirtildi.

    Petrol zengini Libya, Hafter'in başkent Trablus ve ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla 4 Nisan'da silahlı operasyon başlatmasıyla yeniden şiddet sarmalına sürüklendi.

    Hafter'in saldırısına karşılık BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler de başkenti savunmak amacıyla Burkan el Gadab isimli bir operasyon başlattı.

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    © REUTERS / Yannis Behrakis
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    Uluslararası petrol üreticileri arasında istikrarsız üretim oranları nedeniyle "joker" şeklinde tanımlanan Libya, yaşadığı çalkantılı dönem nedeniyle üretim istikrarı konusunda sıkıntılar yaşıyor.

    Libya'da şu ana kadar doğu-batı ekseninde bölünmüş iki bölgede de faaliyetlerini sürdüren, buradaki aktörlerle iş birliğine devam eden Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülke genelinde petrol çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracını yönetiyor.

    Buna karşın, Hafter, kontrolündeki doğu bölgelerinde, alternatif merkez bankası, ordu ve ulusal petrol kuruluşu gibi yapılarla kendisine paralel bir yönetim oluşturmaya çalışıyor.

     

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    Etiketler:
    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus, petrol, Mustafa Sanalla, Libya Ulusal Petrol Kurumu, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, ABD, BAE, Türkiye, Libya, Halife Hafter
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