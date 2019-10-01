Faslı gazeteciye 'evlenmeden seks yaptığı ve kürtaj yaptırdığı için' hapis cezası verildi

Faslı gazeteci Hacer Raissouni'nin, 'evlenmeden seks yaptığı ve kürtaj yaptırdığı' gerekçesiyle bir yıllık hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Gazeteci Hacer Raissouni için alınan kararı eleştiren İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), insanların rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesinin bir insan hakkı olduğunu, bunun Fas'ın da imzacısı bulunduğu BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi tarafından güvence altına alındığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre örgüt, kürtajın yasa dışı olduğu ülkelerde kadınların hayatlarını tehlikeye atarak merdiven altı kürtaj kliniklerine gittiğini hatırlatarak Fas'a kürtajı yasallaştırma çağrısında bulundu.

Raissouni Ağustos ayında Sudanlı nişanlısıyla birlikte başkent Rabat'ta bir jinekologdan çıkarken gözaltına alınmıştı.

28 yaşındaki gazeteci suçlamaları reddetmiş ve iç kanama nedeniyle tedavi gördüğünü söylemişti.