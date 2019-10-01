Uganda'da kırmızı bere takanlara 5 yıl hapis cezası

Uganda'nın önemli muhalif isimlerinden şarkıcı Bobi Wine'nin direniş sembolü olarak kullandığı kırmızı berenin takılmasına yasak getirildi. Uganda Ordu Sözcüsü Richard Karemire, "Bundan sonra kırmızı bere takan sivil, en az 5 yıl hapis cezasına çarpıtılacak" dedi.

Uganda hükümeti, ünlü şarkıcılarından muhalif milletvekili Bobi Wine'nin sürekli kullandığı 'kırmızı bere'nin takılmasını yasakladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Uganda Ordu Sözcüsü Richard Karemire, kırmızı berenin asker üniformasına dahil edildiğini, bu yüzden kamuya yasaklandığını belirtti.

Karemire, "Kırmızı bere, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerin (UPDF) üniformasına dahil edildi ve yönetmeliği yayımlandı. Bundan sonra kırmızı bere takan sivil, en az 5 yıl hapis cezasına çarpıtılacak" dedi.

Uganda'da 2021'de yapılacak seçimlerde başkanlık için yarışacak Wine, yasakla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ugandan presidential hopeful Bobi Wine denounces government ban of his 'red beret' symbol https://t.co/6XG0yrySu9 pic.twitter.com/dxCN4jIutJ — Reuters Top News (@Reuters) September 30, 2019

​WINE, KIRMIZI BEREYİ HİÇ ÇIKARMIYOR

Halk Gücü (People Power) olarak bilenen popüler hareketin lideri Wine, 2017'de bağımsız milletvekili seçildikten sonra mevcut yönetime yönelik sert eleştirileriyle ülke gündemine oturmuştu.

Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin konvoyunun taşlanmasında rol aldığı iddiasıyla "vatana ihanet" başta olmak üzere çok sayıda suçlamayla yargılanan Wine, herhangi bir suçtan mahkumiyet alırsa seçimlere katılamayacak.

Asıl adı Kyagulanyi Ssentamu olan milletvekili ve şarkıcı Wine, direniş sembolü olarak tanımladığı kırmızı bereden vazgeçmiyor.