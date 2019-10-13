Mali'de Batılı üslere tepkilerin dozu artıyor: Göstericiler misyona ait konteynırları ateşe verdi

Hükümet sözcüsü Yaya Sangare, protestocuların MINUSMA merkezinin önündeki malzeme dolu 50 konteynırı kırıp döktüğünü, 9'unu ateşe verdiğini, 2 MINUSMA aracını da yaktığını belirtti.
Sangare, tepkilerin dozunun arttığı gösterilere polisin müdahale ettiğini, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Diğer yandan, hükümet yetkilileri protestoculara sakin olmaları çağrısında bulundu.
Göstericiler, ayrıca Fransa ile yapılan savunma anlaşmasının gözden geçirilmesini talep ediyor.
MALİ'DEKİ ŞİDDET OLAYLARI
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve saldırılara sahne oluyor.
Fransa'nın Barkhane Operasyonu adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
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