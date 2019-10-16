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12:57 16 Ekim 2019
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    Mısır'ın devrik lideri Mübarek'ten ilk videolu paylaşım

    © AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
    Afrika
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    Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 25 Ocak 2011'de devrilmesinden bu yana ilk defa kameraların karşısına geçti.

    Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    Mursi ve Mübarek ilk kez mahkemede yüzleşti
    Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, "Eski Cumhurbaşkanı Mübarek 46. yıl dönümünde Ekim Savaşı'yla ilgili anılarını anlatıyor" başlığıyla YouTube üzerinden görüntülü paylaşımda bulundu.

    Videoda, Mısır ile İsrail arasında yaşanan savaşları anlatan Mübarek, 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın (Yom Kippur Savaşı) 6 Ekim 1973 tarihinde başlamasına karar verenlerden biri olduğunu söyledi.

    Savaş zamanında hava kuvvetlerinde komutan olan Mübarek, 1967'deki 6 Gün Savaşı ve "1967-1970" Yıpratma Savaşı'nın önceden bir plan yapılmadan gerçekleştirildiğini belirtti.

    "Eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat savaşa karar verdiğinde plan yaptık. Hava savunma kuvvetleri ile ikinci ve üçüncü ordu arasında dönemin Genelkurmay Başkanı Saad eş-Şazili ve eski Savunma Bakanı Ahmed İsmail'in de hazır bulunduğu uzun istişareler gerçekleştirildi. Resmi hazırlıklar da Nisan 1973'te başladı" diyen Mübarek, Suriyeli askeri bir heyetin, savaşın başlama tarihini belirlemek üzere Ağustos 1973'te Mısır'ı ziyaret ettiğini, kendisinin de hazır bulunduğu bu toplantıda savaşın başlama tarihi olarak 6 Ekim'in belirlendiğini ifade etti.

    Güney Kahire Ceza Mahkemesi, Ekim 2018'de görülen duruşmada, aralarında Muhammed Mursi'nin de bulunduğu 28 sanıklı "Hapishaneler Baskını" davasının 2 Aralık'taki duruşmasında Mübarek'in de hazır bulunmasına karar vermişti. Ancak Mübarek, duruşmaya avukatı Ferid ed-Dib'i göndermekle yetinmiş ve kameralar karşısına çıkmamıştı.

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    Etiketler:
    Muhammed Mursi, İsrail, Enver Sedat, YouTube, Video, Hüsnü Mübarek, Mısır
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