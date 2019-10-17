Kayıt
02:42 17 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Halife Hafter Fransa'da düzenlenen uluslararası bir Libya toplantısındayken

    Libya Ulusal Ordusu komutanı Hafter: Amacımız Trablus'u yıkmak değil, kurtarmak

    © REUTERS / Philippe Wojazer/File Photo
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol

    Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter, Trablus’u kurtarma operasyonunun bir süresi olmadığını, askerlerinin sivil kayıplardan kaçınmaya çalıştığını söyledi.

    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    Libya Ulusal Ordusu: 3 adet Türk drone'unu düşürdük
    Sputnik’e konuşan Hafter, “Bu, yaklaşık iki milyon kişinin yaşadığı başkenti özgürleştirme savaşı, belirli zaman diliminin verilebileceği bir proje değil. Bu, birkaç yıl boyunca yüklü miktarda silah ve devlet hazinesi ile terörü destekleyen ülkelerden muazzam paralar almasına ve binlerce kiralık askeri kullanmasına izin verilen terör grupları ve suç çetelerine karşı yürütülen bir savaş” ifadelerini kullandı.

    Ağır silah kullanırlarsa bu savaşı bir iki güne bitirme gücüne sahip olduklarını, ama bunun Trablus’un yıkılmasına ve sivil zayiata yol açacağını söyleyen Libyalı general, “Oysa biz sivillerin ve şehrin güvenliğini her şeyin üstünde tutuyoruz, çünkü bu operasyonun amacı, başkenti yıkmak değil kurtarmak” dedi.

    Savaşın bitmesinin, hemen seçimler için koşulların oluşacağı anlamına gelmeyeceğini dile getiren Hafter, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    “Seçimler ve daimi anayasa yolunda hayata geçirilecek çok görev var. İstikrar ve güvenlik olmadan seçimleri yapmak mümkün değil. Terör grupları ve suç çeteleri faaliyetlerine devam ederken, çok sayıda silah kontrolsüz dolaşırken de güvenlik ve istikrar sağlanamaz. Önce ülkedeki durumu düzeltmek, güvenlik, ekonomik, sosyal sorunları çözmek lazım. Başkanlık seçimlerine adaylığımı sürmem konusuna gelince de ben şimdi bu konu üzerinde düşünmüyorum. Her halükarda henüz geniş kapsamlı kurtuluş savaşı devam ederken başkanlık seçimlerini konuşmak için erken”.

    Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac
    © AFP 2019 / Tiziana Fabi
    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac: Savaş, Hafter güçleri bozguna uğratıldıktan sonra bitecek
    Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi’nin, Libya Ulusal Ordusu’na karşı savaşan gruplar tarafından yönetildiğini ileri süren Hafter, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bu sözde hükümetin rolü sadece aldıkları emirler doğrultusunda finans, silah ve paralı asker sağlamak. Konsey sadece aldığı emirleri hemen yerine getirmeye bakıyor. Başkanları dahil Konsey’de kimse, teröristlerin verdiği emirlere karşı gelmeyi göze alamıyor, sadece yerine getiriyorlar. Bu kanıta gerek duymayan bir gerçek. Hatta Konsey’in birkaç üyesi, terör gruplarının üyesi. Hatta dışardan Konsey vermiş gibi görünen kararlar aslında terör grupları tarafından hazırlanmış, Konsey sadece imza atıyor ve yayınlıyor. Bu gerçek, Konsey Başkanı verdiği sözü tutmayınca ortaya çıktı. Çatışmayı çözmek için gereken formüle ulaştığımızı düşündüğümüz her seferinde, istişareler için zaman talep ediyordu, sonra ortadan kayboluyordu. Maalesef, uluslararası ve bölgesel çabalara yanıt olarak onlarla yaptığımız diyalog sırasında boşu boşuna çok değerli zaman kaybettik. Şimdi ortada ne uluslararası ne de bölgesel arabulucu kaldı. Çünkü tüm dünya, Konsey’in formalite olduğunu, başkanının da üzerine aldığı taahhütleri yerine getirecek yetenekte olmadığını anladı. Bu kişi, gerçek güce sahip olmayan bir piyon sadece”.

    “Başka herkesi kafir görme ve kafalarını kesmesi gerektiği ideolojisine sahip ve devlete inanmayan” aşırılık yanlısı gruplar varken bu sorunun politik çözümün olmadığını vurgulayan Hafter, bu grupların uluslararası terör ağıyla bağlantılı olduğunu belirterek, “Başta başkenti kontrol altında tutanlar, diğer tüm gruplar sadece elinde silahla hareket ediyor. Her türlü politik çözüme yönelik atılan ilk adım, bu gruplara son vermek, silah bırakmalarına zorlamak. Biz de bu yönde çalışıyoruz. Bu olursa Libyalılar huzur, konfor içinde diyaloga başlayabilecek ve nihayetinde rekor sürede politik çözüme ulaşacak” yorumunda bulundu.

    FGM-148 Javelin
    CC0
    Hafter güçlerinin üssünde ele geçirilen Amerikan füzeleri, Fransız ordusuna ait çıktı
    Trablus’ta, güvenlik anlamında benzeri görülmemiş bir düşüş yaşandığını dile getiren Hafter, “Şehirdeki vatandaşlar, silahlı grupların vahşetinden ve mülklerine devam eden saldırılardan mustarip. Sunulan hizmetlerin düzeyindeki düşüşten dolayı ve bankalardaki likidite, elektrik, yakıt, içme suyu gibi normal yaşamın ana unsurlarının yokluğu yüzünden çok sert koşullarda yaşıyorlar. Trablus’ta kötüleşmeye devam eden durumun sonuçlarını tüm ülke hissediyor, çünkü bu bir başkent ve oradaki tüm devlet kurumları çeteler ve liderleri tarafından yönetiliyor. Bunların başında Müslüman Kardeşler geliyor. Onlar, Libya Merkez Bankası, Devlet Petrol Şirketi, pasaport ve iletişim servisleri, ulusal düzeyde faaliyet gösteren tüm egemen kurumları elinde tutuyor. Trablus’ta silahların ve uyuyan terör hücrelerinin yayılması sorunu, acil çözüm gerektiren en önemli konulardan biri” dedi.

    “Biz Trablus’a girdikten sonra önce tüm bu sorunları çözeceğiz” diyen Libyalı general, “Güvenlik durumunu istikrara kavuşturmak için geniş kapsamlı planımız var. Kriz yüzünden ortaya çıkan bölünme ve diğer sosyal sorunlara gelince, tüm silahlar sadece devletine eline geçtikten, terör de yok edilip gömüldükten sonra Libyalılar bunu kanuna göre ve farklı araçları kullanarak sosyal kuralların yardımıyla çözme yeteneğine sahip” diye ekledi.

    Başta komşular birçok ülkenin, Libya’daki olayların sonuçlarını doğrudan hissettiğini anlatan Hafter, bu ülkelerin öncelikle terör ve yasadışı göç sorunları yüzünden tedirgin olduğunu, çünkü ulusal güvenliklerini ilgilendirdiğini belirterek, “Ayrıca küresel ekonomiyi ilgilendiren petrol ve doğalgaz alanındaki sorunlardan endişe duyuyorlar” dedi.

    Libya’daki durumun doğrudan bölgedeki istikrarı etkilediğini kaydeden general, “Libya sorunuyla ilgilenen tüm ülkeler, terör ve yasadışı göçe karşı mücadelede Libya Ulusal Ordusu’nun rolünün farkında. Limanları ve petrol yataklarını kurtararak petrol üretimi ve ihracatının artmasına ordumuz sebep oldu” ifadelerini kullandı.

    Libya açıklarında batan bottan kurtulan sığınmacı
    © REUTERS / Yannis Behrakis
    Sığınmacıları taşıyan tekne Libya açıklarında battı: En az 40 kişi yaşamını yitirdi
    Libya Ulusal Ordusu’nun, terörle mücadele misyonunu başarıyla tamamlaması için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydeden Hafter, bazı ülkelerden destek gördüğünü belirterek, “Ancak terör destek vermese de operasyonlarımıza temkinli yaklaşan ülkeler de var, misal İngiltere ve Almanya gibi. Bu onların kişisel değerlendirmelerle ilgili olabilir. Ordu kontrolünün çıkarlarına zarar vereceğini düşünüyorlar. Bu çok yanlış. Belki askeri operasyonların durumu daha da kötüleştireceğini düşünüyorlar. Bu da çok yanlış. Bu operasyonlar, kanser ameliyatına benzer, ameliyat olmasa hastalık daha da yayılır ve nihayetinde tüm organizmayı yok eder” yorumunda bulundu.

    Rusya’nın Libya’daki duruma müdahale ettiği iddialarını da değerlendiren Hafter, “Rusya, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalıyor. Bu, Rusya’nın dış politikasında gözlemlediğimiz sağlam ilkelerinden biri. Ulusal güvenliklerini tehdit etmediği sürece karışmıyor. Rusya, büyük bir ülke, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi, Libya’daki sorunun hiçbir dış müdahale olmadan sadece Libyalılar tarafından çözüme kavuşturulabileceği defalarca açıkladı. Aynı zamanda Libya’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Sebebi, ülkemizin sahip olduğu stratejik önem ve iki ülke arasındaki geçmiş. Rusya, durumu kontrol altında tutuyor ve Libya halkına zarar vereceğini düşündüğü tüm kararlara engel oluyor” dedi.

    Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli general Halife Hafter
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
    Libya Devlet Yüksek Konseyi: Hafter güçlerinin tehditleri Ankara'ya savaş ilanıdır
    Rusya’nın, onlarca yıldır işbirliği yaptığı dost ülke olduğunu vurgulayan Hafter, Moskova’nın, Libya’ya uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasında etkili rol oynayabileceğini belirterek, “Ancak bunun için BM Güvenlik Konseyi’ne oyların çoğunluğuna ve kimsenin veto hakkını kullanmaması ihtiyaç var. Bu konunun basit olmadığını ve uluslararası toplumda konsensüse ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. Ama dünya, Libya Ulusal Ordusu’nun ne yaptığını net bir şekilde anlamalı. Teröre karşı mücadele ve sınırlarımızı korumak, yasadışı göç ve kaçaklığı önlemek, vatanımızı her türlü saldırıya karşı korumak için silaha ihtiyacımız var. Bu yüzden ordumuza silah sevkiyatına karşı uygulanan ambargo derhal kaldırılmalı. Ambargonun devam etmesi terör ve savaşın uzaması, sonuçlarının daha da kötüleşmesi demek. Ambargo olmasaydı çoktan terörün sonunu getirir, böyle yüksek bedel ödemezdik” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    BMGK, Rusya, Fayiz es-Serrac, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter, Libya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Edirne'de üniversite öğrencilerinin bulduğu, ezildiği için arka bacakları tutmayan kedi yavrusu, barınak yetkilileri tarafından oyuncak kamyondan yapılan yürüteç yardımıyla yürümeye başladı.
    Arka bacakları tutmayan kediye oyuncak kamyondan yürüteç yapıldı
    Karikatür
    Rus senatör: ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları dış politika değil, iç politika aracı
    İnfografik
    TSK'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet