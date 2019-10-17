Mısır: ABD'nin Türkiye’ye yaptırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın Türkiye’ye, Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı uyguladığı yaptırımlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, “Mısır, “ABD Başkanı Donald Trump’ın son gelişmeler ışığında Suriye topraklarına yönelik devam eden Türkiye saldırılarının açıkça reddedildiğini gösteren tavrını ve Türk rejimine uygulanan ön yaptırımları memnuniyetle karşılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren başkanlık kararnamesini imzalayacağını açıklamasının ardından Hazine Bakanlığı, iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Bakanlık, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesine alındığını açıklanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda ateşkes ilan etmemesi halinde yeni yaptırımlar getireceklerini söylemişti.