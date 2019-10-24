Sahel ülkeleri Putin’den askeri danışmanlar göndermesini isteyebilir

G5 Sahel Sekretarya Başkanı Maman Sambo Sidikou, Sputnik’e demecinde G5 Sahel liderlerinin Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya-Afrika zirvesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu ülkelere askeri danışmanlar gönderilmesi konusunu ele almak istediklerini aktardı.

‘Rusya’nın Afrika halklarına nasıl bir yardım önerebileceği ve bu yardımın bölgeye askeri danışmanların gönderilmesini içerip içermediği’ sorusunu yanıtlayan Sidikou, “Karar alan kişilere aralarında her şeyi görüşme imkânı vermeliyiz, G5 ülkelerinin tüm liderleri burada. Bu konuyu Rusya Devlet Başkanı ile ele alacaklarından eminim” diye konuştu.

Sahel ülkelerinin ‘Rusya gibi bir ülke olmadan’ terör tehditleri ile başa çıkamadığını ifade eden Sidikou, bu konuyu da Rus liderle görüşmeyi planladıklarını kaydetti.

Rusya’nın Soçi kentinde dün başlayan Rusya-Afrika zirvesi ve ekonomi forumu bugün sona eriyor.

Rusya’nın Soçi kentinin ev sahipliğinde yapılan Rusya-Afrika zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi başkanlık ediyor. 54 Afrika ülkesinin liderlerinin davet edildiği zirvenin medya partnerliğini ise Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı üstleniyor.