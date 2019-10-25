Orta Afrika, topraklarında bir Rus askeri üssünün açılması olasılığını değerlendiriyor

Sputnik’e konuşan Touadera, Orta Afrika’da bir Rus askeri üssünün kurulması olasılığını değerlendirdiklerini ifade etti.

Touadera, “Savunma bakanlığımız ve Rusya Savunma Bakanlığı ile olasılıkları görmek adına bu konuda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Touadera, Moskova’nın Orta Afrika’ya yeni silah sevkiyatı yapmasını da istediklerini kaydetti.

Ocak ayında Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ordusunun silahlandırılması için yardım sunan tek ülke olduğunu kaydeden OAC Savunma Bakanı Marie-Noelle Koyara, ülkelerinde Rus askeri üssü kurulabileceğini söyledi.

Touadera’nın açıklaması, Afrika ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan Soçi’deki iki günlük Rusya-Afrika zirvesi ve iş forumunun ardından geldi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Anton Kobyakov, dün Rusya ve Afrika ülkeleri 2 günde toplam maliyeti 800 milyar ruble (72 milyar TL) olan 50’den fazla anlaşma imzalandığını açıklamıştı.