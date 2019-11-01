BM: Güney Afrika'da 45 milyon kişi 6 ay içinde kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacak

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda Programı (WFP), yaptıkları ortak açıklamada, Afrika'daki iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek ve muhtemel kıtlığı önlemek amacıyla 'acil yardım' çağrısı yaptı.

İklim değişikliğinin Güney Afrika'nın yoksul ülkelerinde adeta yıkıma yol açtığının vurgulandığı açıklamada, Angola, Zimbabwe, Mozambik, Zambiya, Madagaskar, Malavi, Namibya, Esvatini ve Lesoto gibi ülkelerde yaklaşık 11 milyon kişinin halihazırda gıda güvensizliği yaşadığı ve 6 ay içinde 45 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Açıklamada, gıda krizinin, artan gıda fiyatları, kitlesel hayvan ölümleri ve işsizliğin artmasıyla ağırlaştığı ve risk altındaki toplumlarda yetersiz beslenme düzeyinin kötüleştiği kaydedildi.

'Milyonlarca insanın gıda ihtiyaçlarını karşılamalıyız'

BM kuruluşları, 9 Güney Afrika ülkesinde 2020'de 11 milyondan fazla kişiye yardım etmeyi planlarken, çiftçilerin üretimi artırmasına, toprak ve su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerine, modern tarım uygulamalarını benimsemelerine, kredi ve pazarlara daha iyi erişmelerine yardımcı olmayı planlıyor.

WFP Güney Afrika Bölge Direktörü Margaret Malu, "Milyonlarca insanın gıda ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Aynı zamanda şiddetli kuraklık, sel ve fırtına tehlikesi altındaki insanların bu afetlere olan direncini artırmaya yönelik de yatırım yapmalıyız." şeklinde görüş bildirdi.

FAO Güney Afrika Alt Bölgesel Koordinatörü Alain Onibon ise "Çiftçilerin normal üretime dönmesi en az 2 ila 3 mevsim alabileceği için acil destek hayati önem taşıyor. Tarımsal yardımı artırmanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Acil ele alınması gereken durumlar: Yüksek kronik açlık, eşitsizlik, yoksulluk, iklim değişikliği

IFAD Güney Afrika Merkez Direktörü Robson Mutandi de "Bölgede yüksek kronik açlık, eşitsizlik ve yapısal yoksulluk oranlarıyla birlikte iklim değişikliği en acil şekilde ele alınması gereken varoluşsal bir durumdur. Hükümetler bunda en büyük role sahipken, hepimiz bunu hızlandırmalıyız çünkü her birimizi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'ne göre, Güney Afrika'nın sıcaklıkları küresel ortalamanın 2 katına yükselirken, bölgede önümüzdeki yıllarda olumsuz hava koşullarının en çok etkilediği 9 Afrika ülkesinden 6'sı ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Malavi, Mozambik, Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve olacak.