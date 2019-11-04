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    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir

    Beşir Sudan'da aklanırsa Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanabilir

    © AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
    Afrika
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    Sudan'da geçiş dönemi yönetiminin ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Sudan yargısı tarafından beraatine hükmedilmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanabileceğini belirtti.

    Ömer el Beşir ilk duruşmada
    © İHA / STRINGER
    Sudan, devrik lideri kafeste yargılıyor: Polise göre Beşir, Suudilerden 90 milyon dolar aldığını itiraf etti
    ÖDBG yöneticilerinden İbrahim eş-Şeyh, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Devrik lider Ömer el-Beşir, içeride işlediği suçlardan dolayı Sudan'daki yargılamalardan aklanırsa yurt dışında UCM'de cezalandırılacak. ÖDBG, devrik lider Ömer el-Beşir'in Sudan mahkemelerinde aklanması durumunda UCM'ye teslim edilmesini kabul etti. Bu konuda herhangi bir sorun yok." dedi.

    ÖDBG Sözcüsü Vecdi Salih de Beşir rejimini, kurumlarını tamamen ortadan kaldıracak ve devletin tüm mal varlıklarına el koymasına imkan tanıyacak yasa tasarısının tamamlandığını bildirdi.

    Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

    Beşir'in askeri darbeyle görevinden alınmasına neden olan halk hareketlerine liderlik eden ÖDBG, 21 Ağustos'ta başlayan ve 39 ayın ardından seçimlerle sona erecek geçiş dönemini askerle ortak yönetecek.

    Darfur'da savaş suçları: Soykırımla suçlandı

    Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
    © REUTERS /
    Uluslarası Ceza Mahkemesi, 10 yıl önce tutuklama emri çıkardığı Beşir'i Sudan'daki askeri yönetimden istedi
    Ülkenin Darfur bölgesinde 2003'te patlak veren ve hala süren çatışmalar, insani krizin yanı sıra Sudan yönetiminin soykırımla suçlanmasına neden olmuştu.

    Hükümet güçleri ve destekledikleri milis güçler Cancavidler ile bölgedeki kabileler arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 10 binlerce kişi hayatını kaybetti, 2 milyondan fazla kişi yerinden oldu. 

    Darfur sorunu nedeniyle UCM, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında soykırım gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti.

    UCM, 4 Mart 2009'da Beşir'i "soykırım, insanlığa karşı suç ve Darfur'da savaş suçu işlemekle" suçlamıştı. Beşir ise UCM'yi "sömürge organı" olarak tanımlamış ve yetkili olmadığını öne sürmüştü.

     

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    Etiketler:
    Soykırım, Darfur, Savaş suçu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), UCM, Ömer Beşir, Sudan
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