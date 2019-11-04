Kongo'da Ebolaya karşı mücadele eden gazeteci evinde ölü bulundu

Kongo ordusundan yapılan açıklamada, gazeteci Papy Mumbere Mahamba’nın, Ituri bölgesinin kuzeydoğusundaki Lwebma'daki evinde, kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırıda Mahamba’nın eşi de yaralanırken, çiftin evi ateşe verildi.

Mahamba'nın yerel bir radyo kanalı olan Lwemba’da, Ebola konusunda farkındalığı artırmaya amaçlayan bir programın sunuculuğunu yaptığı ifade edildi. Saldırının programdan hemen sonra gerçekleştiği kaydedildi.

Lwemba çalışanı gazeteci Jacques Kamwina, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Mahamba’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü öne sürdü.

Kongo, dünyanın en kötü ikinci Ebola salgınını yaşarken, virüsle mücadele etmek için çalışan görevliler sıklıkla hedef alınıyor.

Ebola salgınını kontrol altında tutmak için hizmet veren sağlık merkezlerine yönelik saldırıların da düzineleri bulduğu kaydediliyor. Bu saldırıların virüsün gerçek olmadığını düşünen kesimler tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

© AP Photo / Al-Hadji Kudra Maliro Kongo'da, Ebola merkezlerine yönelik saldırılar nedeniyle polisler hastaneler önünde nöbet tutuyor.

Kongolu yetkililer, Ağustos 2018’de Ebola salgınını ilan etmişti. Salgın özellikle ülkenin Kuzey ve Güney Kivu bölgeleriyle Ituri bölgesini etkiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 2 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.