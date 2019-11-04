Rusya'dan 'Sudan'a yaptırımlar kalksın' teklifine destek

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, "Sudan'daki durumun normalleştiğini büyük bir memnuniyetle kaydediyoruz. Anayasa deklarasyonu imzalandı, başbakan seçildi, geçiş hükümeti kuruldu. Şimdi uluslararası topluluğun görevi bu ülkenin ekonomisinin canlanmasına yardımcı olmak" dedi.
Sudan, 12 Ağustos 1993 tarihinde ABD tarafından ‘teröre destek veren ülkeler’ listesine dahil edilmişti.
Sudan’ın yeni Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinin bu listeden çıkarılması için ABD ile görüşmeler başlattıklarını açıklamıştı.
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