Rusya'dan 'Sudan'a yaptırımlar kalksın' teklifine destek

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Sudan ekonomisinin canlanmasına yardımcı olmak için bu ülkeye uygulanan tek taraflı yaptırımların kalkması yönündeki çağrılara destek verdiklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, "Sudan'daki durumun normalleştiğini büyük bir memnuniyetle kaydediyoruz. Anayasa deklarasyonu imzalandı, başbakan seçildi, geçiş hükümeti kuruldu. Şimdi uluslararası topluluğun görevi bu ülkenin ekonomisinin canlanmasına yardımcı olmak" dedi.

Rus diplomat, "BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed'in bu ülkeye uygulanan tek taraflı yaptırımların kaldırılması çağrısına destek veriyoruz" diye ekledi.

Sudan, 12 Ağustos 1993 tarihinde ABD tarafından ‘teröre destek veren ülkeler’ listesine dahil edilmişti.

Sudan’ın yeni Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinin bu listeden çıkarılması için ABD ile görüşmeler başlattıklarını açıklamıştı.