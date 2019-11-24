Demokratik Kongo'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü: 24 kişi yaşamını yitirdi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Goma kentinde küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 24’e yükseldiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki Goma kentinde Dornier-228 tipi küçük uçak bir yerleşim bölgesinde evin üzerine düştü.

Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 16 yolcu ve iki mürettebattan kurulan olmadığı ifade edildi.

#GOMA_RDC: Un crash d'avion serait à la base de plusieurs morts dans le Quartier MAPENDO. Des morts calcinés dans l'avion, et même ceux qui étaient dans le parrage où le crash s'est fait. @luchaRDC @gisele_kaj @TinaSalama2 @pascal_mulegwa @soniarolley @fatshi13 pic.twitter.com/dBsx08ZiKN — Ushindi (@eliezaireushin) November 24, 2019

Kaza sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği, ölenler arasında uçağın düştüğü mahalle sakinlerinin de bulunduğu kaydedildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından biri çocuk iki kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kongo'da yeterli güvenlik önlemi alınmaması ve bakımların düzgün yapılmaması nedeniyle uçak kazaları sık görülüyor. Bu nedenle ülkede bulunan bütün havayollarının Avrupa Birliği'ne uçması yasak sayılıyor.